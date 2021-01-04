226 сотрудников Google заявили о создании профсоюзной организации. Она получила название "Союз рабочих Alphabet" (Google входит в состав Alphabet).

Профсоюз они тайно разрабатывали последние несколько месяцев совместно с организацией "Работники связи Америки", сообщает Engadget.

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"Мы объединяемся, чтобы создать единый голос рабочих. Мы хотим, чтобы Alphabet была компанией, в которой рабочие имеют право голоса при принятии решений, влияющих на них и общество, в котором они живут", – заявили Парул Коул и Чуи Шоу , которые стали главным головой и вице-председателем "Союза рабочих Alphabet".

Задача профсоюза

Профсоюз будет работать над решением вопросов, способствующих организации справедливой рабочей среды.

"Наш профсоюз будет работать над тем, чтобы сотрудники знали, над чем они работают, и могли выполнять свои обязанности по справедливой оплате, не опасаясь жестокого обращения, преследования или дискриминации", – говорится в заявлении.

Она будет открыта для всех сотрудников Alphabet, независимо от того, на каких условиях они работают.

Примерно половина сотрудников Alphabet – это временные рабочие, поставщики и подрядчики, которые часто получают низкую зарплату, меньшее количество льгот по сравнению с теми, кто работает на постоянной основе. Поэтому организация будет стремиться устранить это неравенство.