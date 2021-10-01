Миллиардер Джефф Безос, который основал Blue Origin в 2000 году, отправился в космос на корабле New Shepard в июле 2021 года и успешно вернулся. После этого компания начала продажу билетов на рейсы для космических туристов.

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Очередной полет New Shepard состоится уже в октябре

Ожидается, что гражданский экипаж из четырех человек отправится в космос 12 октября. Blue Origin уже раскрыла некоторую информацию о полете и назвала первых двух человек, которые примут в нем участие.

О чем предостерегают работники Blue Origin

В открытом письме говорится, что руководство аэрокосмического бизнеса пренебрегает безопасностью сотрудников для того, чтобы "добиться прогресса для Джеффа" и излишне форсирует новый запуск.

По данным издания Business Insider, известен только один из авторов письма – Александра Абрамс. Она возглавляла в компании службу коммуникаций с персоналом. Своеобразное эссе было опубликовано на этой неделе на портале Lioness, при этом заявляется, что в его написании участвовали еще 20 человек.

Имена неизвестны, хотя телеканал CBS News утверждает, что общался с пятью из них. Дополнительно Blue Origin обвиняют в поощрении культуры сексизма, домогательств и нетерпимости к чужим мнениям.

Корабль New Shepard считают опасным для экипажа

Известно, что корабль New Shepard уже совершил 15 успешных полетов без людей на борту и один – с командой, возглавляемой самим Безосом.

Ракета имеет систему экстренной эвакуации, способную отстрелить капсулу с пассажирами подальше от носителя в случае возможных инцидентов. Однако, в письме утверждается следующее:

Blue Origin повезло, что до сих пор ничего не произошло.

Такое мнение высказал инженер, участвовавший в написании эссе. Многие из авторов утверждают, что они бы не полетели на корабле Blue Origin. Как сообщает CBS, соответствующие опасения подтвердили и бывшие сотрудники компании, а также заявили, что никогда бы не полетели на подобных кораблях.

В открытом письме сотрудников также утверждается, что только в 2018 году в компании было сделано более 1 000 докладов о проблемах с ракетными двигателями, но они так и не были рассмотрены. Кроме того, Blue Origin якобы регулярно отклоняла запросы на привлечение дополнительных инженеров, других сотрудников или новые расходы, добавляя задач командам, слишком маленьким, чтобы эффективно выполнять их.

Реакция Blue Origin на письмо сотрудников

В ответ Blue Origin опубликовала собственное заявление, согласно которому Абрамс "была уволена по веским основаниям два года назад после неоднократных предупреждений в связи с проблемами, связанными с положениями об экспортном контроле". Сама Абрамс отрицает, что получала какие-либо предупреждения.

В Blue Origin заявили следующее:

Мы придерживаемся стандартов безопасности и считаем, что New Shepard – самый безопасный космический корабль из когда-либо разработанных или построенных.

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Blue Origin покидают специалисты индустрии

Этим летом компанию покинули 17 ведущих инженеров, многие ушли в течение недели после полета Безоса. Причины увольнений неизвестны. Согласно рейтингу компании Glassdoor, 19% сотрудников Blue Origin поддерживают своего главу – Боба Смита. Для сравнения, главу SpaceX Илона Маска поддержали 92% сотрудников, а главу United Launch Alliance Тори Бруно – 77%.