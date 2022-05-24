Речь идет об IT-администраторе китайской брокерской компании по недвижимости Homelink. Хань Бинг удалил без возможности восстановления несколько "жизненно важных" для фирмы финансовых баз данных, за что впоследствии был осужден.

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Как наказали администратора

Нападение сразу на четыре сервера компании произошло еще 4 июня 2018, однако расследование и суд завершились только сейчас. Как пишет источник, Хань Бинг был признан виновным и получил семь лет тюрьмы. Ему также пришлось выплатить около 30 тысяч долларов в качестве компенсации за то, что он фактически парализовал работу компании на несколько недель.

Бинг был одним из пяти человек в команде безопасности, имевших доступ к базам данных финансовой системы компании.

Четверо сразу после инцидента передали свои ноутбуки и пароли, но Бинг отказался это делать, заявив, что на компьютере находится его личная информация.

Затем он согласился предоставить следователям доступ к устройству в его присутствии: те не обнаружили никаких компрометирующих доказательств на его ноутбуке.

Однако внутреннее расследование компании показало, что атака могла проводиться путем простого подключения к серверу таким образом, чтобы не оставлять следов на ноутбуке.

Следующий электронный криминалистический анализ журналов сервера компании, наряду с использованием видеозаписей с камер видеонаблюдения, позволил связать хранящиеся на сервере записи с макбуком Бинга, а также с определенными MAC- и IP-адресами, связанными с его компьютером.

Коллеги предположили, что на преступление Бинга подтолкнул конфликт с некоторыми другими работниками компании и начальством, которые игнорировали предупреждение о наличии уязвимостей в системе. Поэтому, согласно описанию, он стал "пассивным и вялым, часто опаздывал и рано уходил с работы". Вероятно, системный администратор полагал, что его вознаградят за более очевидное освещение проблем.