Сотни терабайтов: изобретатели разработали новый метод хранения данных

Чем больше развивается человечество, тем большей становится потребность в хранении информации. Часто нам не хватает физических носителей и мы загружаем данные в "облачные хранилища", но кое-кто не доверяет им и отдает предпочтение "флешкам" или другим носителям информации. Скоро такие носители могут стать еще удобнее, ведь будут вмещать гораздо больше информации.

Проблема физических носителей заключается в недостаточном количестве доступной памяти, физическом размере носителе и весе. Например, нереально найти "флешку" на 500 терабайт. А для современного общества это изрядно актуально. Изобретатели из Саутгемптонского университета, Великобритания, нашли выход из этой ситуации. Они создали оптический пятимерный носитель, который сможет вмещать около 500 терабайтов информации.

Интересно Ученые создали инопланетный лед, который формируется под действием плюсовых температур

Прорывные технологии хранения данных

Научная команда занималась разработкой пятимерного оптического носителя хранения информации довольно долгое время.

В 2013 году изобретатели смогли проверить разработку, записав первые 300 килобайтов данных на носитель.

В 2015 году на носитель была записана более существенная информация: Библия, Декларация прав человека, Великая хартия вольностей.

Позже на носитель записали уже 5 гигабайтов данных

Скоро, говорят изобретатели, на маленький диск можно записать уже 500 терабайтов данных.

Запись информации происходит путем фемтосекундного лазера, который излучает короткие и мощные световые импульсы, создавая крошечные структуры в стекле, что измеряются в наномасштабе. Эти структуры содержат информацию об интенсивности и поляризации лазерного луча в дополнение к трем пространственным измерениям, поэтому ученые называют это хранилищем данных 5D – пятимерным.

Сам носитель данных похож на небольшой стеклянный компакт-диск. При минимальном весе, диск вмещает огромный объем памяти. Но что немаловажно, хранилище очень надежное – при условиях комнатной температуры срок работоспособности неограничен. Сегодня ученые больше занимаются модернизацией методики записи информации, чтобы сделать ее быстрее. Также существуют определенные проблемы со считыванием информации.

Технология найдет отклик как у рядовых людей, так и у крупных компаний. Например, крупнообъемный диск с неограниченным сроком работы понадобится музеям, архивам и библиотекам для хранения зацифрованных данных. Актуальной, по мнению изобретателей, технология будет и для будущей медицины, когда нужно будет сохранить информацию о чьей-то ДНК.