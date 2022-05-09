Если и есть еще один народ, который, как и россияне, соглашается терпеть тоталитаризм, цензуру и неволю, то это китайцы. Однако иногда даже у них лопается терпение. Яркий пример этого попал в сеть в прошлую пятницу.

Интересно iPhone 14 под угрозой: новый карантин в Китае вредит работе завода Foxconn

Что произошло

В твиттере опубликовали видео, где видно люди, которые штурмуют ограждения вокруг завода и сталкиваются с охранниками, одетыми в белые защитные комбинезоны.

Завод Quanta Computer работает в условиях строгой изоляции, которая заставляет сотрудников не покидать его территорию из-за карантина.

В то время как большинство стран признают, что человечеству придется научиться жить с Covid-19, китайское правительство считает, что полностью искоренить инфекцию в стране возможно и придерживается так называемой политики нулевой терпимости. Она предусматривает ответные меры даже при одном выявленном случае болезни.

Чтобы избежать закрытия производственных предприятий, власти разрешили производственные процессы "замкнутого цикла".

Рабочие в таком случае живут в общежитиях на территории, и никому из них не разрешается покидать территорию завода. Это делает невозможными контакты даже с семьей.

По такому принципу работает также завод Tesla. Недавно мы писали об этом отдельный материал, в котором рассказали о новых реалиях работников, запертых на заводе.

Тайваньское издание Economic Daily сообщает, что сотни работников, работавших над сбором MacBook Pro, перелезли через барьеры, предназначенные для того, чтобы удержать их на заводе. Это произошло после того, как рабочим во время перерыва не разрешили вернуться в свои общежития для отдыха. Bloomberg же в свою очередь пишет, что это стало "ошеломляющим провалом в усилиях Коммунистической партии по сдерживанию распространения инфекции Covid-19".