Сотни миллионов лет: палеонтологи нашли споры древнейших растений на планете

Древнейшие ископаемые свидетельства существования растений на поверхности Земли датировались возрастом в 420 миллионов лет. Тогда был так называемый девонский период. Но тщательные молекулярные исследования ученых позволяли считать, что наземные растения появились гораздо раньше, чем говорят находки. Наконец палеонтологи нашли то, что подтверждает эту теорию – древние "семена".

Споры были обнаружены в керне, который добыли в Западной Австралии еще в 1958 году. Ученые повторно тщательно исследовали керн и обнаружили многочисленные "семена" древних растений. Находка представляет собой спороподобные микрофосилии родом из раннего ордовикского периода. Их приблизительный возраст составляет 480 миллионов лет.

Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно



Остатки окаменелого растения девонского периода / Фото Wikipedia

Новая датировка древних растений

Открытие может помочь устранить различия между молекулярными и ископаемыми данными о времени происхождения наземных растений. Ведь доподлинно не было известно, когда именно водные растения "вышли" на сушу.

Молекулярные данные свидетельствуют, что первые наземные растения образовались около 500 миллионов лет назад. А ископаемые останки датировались возрастом всего 420 миллионов лет. Возникал промежуток в 80 миллионов лет между водорослями и наземными растениями, в котором ученые не имели ископаемых остатков.

Но найденные споры могут поставить точку в этом вопросе. "Семена" имеют промежуточную морфологию между известными спорами наземных растений и более ранними формами неопределенного родства.

Поскольку эти споры свидетельствуют о переходной форме между водорослями и наземными растениями, то, говорят авторы исследования, придется серьезно переосмыслить "проблемные" окаменелости, которые ранее интерпретировались как грибы, а не растения.

Такие открытия очень важны, ведь свидетельствуют в пользу того, что появление наземных растений не было "сингулярным", а происходило постепенно, на протяжении десятков и сотен миллионов лет. Вполне вероятно, что теперь некоторые ранние находки придется проверить снова, ведь может оказаться, что их неверно интерпретировали.