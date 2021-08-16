Споры были обнаружены в керне, который добыли в Западной Австралии еще в 1958 году. Ученые повторно тщательно исследовали керн и обнаружили многочисленные "семена" древних растений. Находка представляет собой спороподобные микрофосилии родом из раннего ордовикского периода. Их приблизительный возраст составляет 480 миллионов лет.

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Остатки окаменелого растения девонского периода / Фото Wikipedia

Новая датировка древних растений

Открытие может помочь устранить различия между молекулярными и ископаемыми данными о времени происхождения наземных растений. Ведь доподлинно не было известно, когда именно водные растения "вышли" на сушу.

Молекулярные данные свидетельствуют, что первые наземные растения образовались около 500 миллионов лет назад. А ископаемые останки датировались возрастом всего 420 миллионов лет. Возникал промежуток в 80 миллионов лет между водорослями и наземными растениями, в котором ученые не имели ископаемых остатков.

Но найденные споры могут поставить точку в этом вопросе. "Семена" имеют промежуточную морфологию между известными спорами наземных растений и более ранними формами неопределенного родства.

Поскольку эти споры свидетельствуют о переходной форме между водорослями и наземными растениями, то, говорят авторы исследования, придется серьезно переосмыслить "проблемные" окаменелости, которые ранее интерпретировались как грибы, а не растения.

Такие открытия очень важны, ведь свидетельствуют в пользу того, что появление наземных растений не было "сингулярным", а происходило постепенно, на протяжении десятков и сотен миллионов лет. Вполне вероятно, что теперь некоторые ранние находки придется проверить снова, ведь может оказаться, что их неверно интерпретировали.

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