На Sotheby's продают скелет гигантского горгозавра возрастом 77 миллионов лет: сколько стоит
Источник:Sotheby's
В блоке природной истории аукциона Sotheby's появился крайне необычный лот. Это хорошо сохранившийся скелет горгозавра, который своей анатомией похож на тираннозавра.
Высота скелета составляет около 3 метров, а длина 6,7 метра. Отличить от тираннозавра этих животных можно только по более округлым костям глазниц и несколько меньшим размерам скелета взрослых особей.
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Детали аукциона
- Останки динозавра нашли в 2018 году на частной земле, у реки Джудит, округ Шото, штат Монтана, США.
- Этот вид жил на 10 миллионов лет позже тираннозавров и был хищником.
- Скелет практически полностью сохранился – целы шейные, задние, хвостовые позвонки и кости таза.
- В общей сложности лот состоит из 79 ископаемых элементов, установленных на специальную арматуру с дополнительными литыми элементами.
Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's / Фото Sotheby's
Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's / Фото Sotheby's
Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's / Фото Sotheby's
- Начало торгов назначили на 28 июля.
- Попав в частную коллекцию, лот, скорее всего, станет недоступным для обычных людей.
- Древние останки оценили в 5-8 миллионов долларов.
Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's / Фото Sotheby's
Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's / Фото Sotheby's
Администрация аукциона не сомневается, что найдется любитель древностей, способный выложить за возможность любоваться останками древнего хищника внушительную сумму.