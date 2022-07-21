На Sotheby's продают скелет гигантского горгозавра возрастом 77 миллионов лет: сколько стоит

В блоке природной истории аукциона Sotheby's появился крайне необычный лот. Это хорошо сохранившийся скелет горгозавра, который своей анатомией похож на тираннозавра.

Высота скелета составляет около 3 метров, а длина 6,7 метра. Отличить от тираннозавра этих животных можно только по более округлым костям глазниц и несколько меньшим размерам скелета взрослых особей.

Интересно Исследователи обнаружили останки крупнейшего хищного динозавра Европы

Детали аукциона

Останки динозавра нашли в 2018 году на частной земле, у реки Джудит, округ Шото, штат Монтана, США.

Этот вид жил на 10 миллионов лет позже тираннозавров и был хищником.

Скелет практически полностью сохранился – целы шейные, задние, хвостовые позвонки и кости таза.

В общей сложности лот состоит из 79 ископаемых элементов, установленных на специальную арматуру с дополнительными литыми элементами.



Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's / Фото Sotheby's



​Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's / Фото Sotheby's



​Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's / Фото Sotheby's Начало торгов назначили на 28 июля .

. Попав в частную коллекцию, лот, скорее всего, станет недоступным для обычных людей.

Древние останки оценили в 5-8 миллионов долларов.

Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's / Фото Sotheby's

Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's / Фото Sotheby's

Администрация аукциона не сомневается, что найдется любитель древностей, способный выложить за возможность любоваться останками древнего хищника внушительную сумму.