Высота скелета составляет около 3 метров, а длина 6,7 метра. Отличить от тираннозавра этих животных можно только по более округлым костям глазниц и несколько меньшим размерам скелета взрослых особей.

Интересно Исследователи обнаружили останки крупнейшего хищного динозавра Европы

Детали аукциона

  • Останки динозавра нашли в 2018 году на частной земле, у реки Джудит, округ Шото, штат Монтана, США.
  • Этот вид жил на 10 миллионов лет позже тираннозавров и был хищником.
  • Скелет практически полностью сохранился – целы шейные, задние, хвостовые позвонки и кости таза.
  • В общей сложности лот состоит из 79 ископаемых элементов, установленных на специальную арматуру с дополнительными литыми элементами.

Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's
Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's / Фото Sotheby's

Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's
​Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's / Фото Sotheby's

Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's
​Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's / Фото Sotheby's

  • Начало торгов назначили на 28 июля.
  • Попав в частную коллекцию, лот, скорее всего, станет недоступным для обычных людей.
  • Древние останки оценили в 5-8 миллионов долларов.

Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's
Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's / Фото Sotheby's

Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's
Скелет гигантского горгозавра продают на Sotheby's / Фото Sotheby's

Администрация аукциона не сомневается, что найдется любитель древностей, способный выложить за возможность любоваться останками древнего хищника внушительную сумму.