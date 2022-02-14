Состоялся первый в 2022 году запуск индийской ракеты: что об этом известно

Состоялся первый в 2022 году запуск индийской ракеты в космос. Как сообщают, он оказался полностью успешным, и околоземная орбита пополнилась тремя новыми аппаратами.

Запуск состоялся 14 февраля 2022 года в 00:14 по всемирному координированному времени с территории Космического центра имени Сатиша Дхавана (Satish Dhawan Space Centre). Ракета носитель PSLV стартовала 54-й раз и успешно отработала все этапы, отправив спутники на солнечно-синхронную орбиту.

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Подробнее о запуске

Организации космических исследований и разработок Индии (Indian Space Research Organisation, ISRO) запустила ракету-носитель PSLV-XL с тремя спутниками на борту. Все они были выведены на целевые орбиты.

EOS-04 (старое название – RISAT-1A) – спутник дистанционного зондирования Земли, аналогичный RISAT-1. Предназначен для картографирования местности и анализа поверхности Земли, поверхностных вод и уровня влажности грунта, изучения топографии ледового щита планеты.

INSPIRESat-1 – спутник, разработанный студентами Индийского института космических наук и технологий совместно с Лабораторией атмосферной и космической физики Университета Колорадо, США. Вес спутника – всего лишь 8,1 килограмма (по другим данным – 8,7 килограмма). INSPIRESat-1 будет изучать динамику нагрева ионосферы Земли.

INS-2TD – спутник демонстрации технологий. Это совместный проект Индии и Бутана.

Ожидается, что в 2022 году ISRO осуществит еще 18 космических запусков. Одной из основных миссий должен стать запуск "Чандраяна-3" к Луне, однако, вероятно, старт перенесут на 2023 год.