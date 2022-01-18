Сообщается, что 16 января 2022 года состоялся первый в этом году запуск Китая. Ракета-носитель Long March 2D стартовала 10:35 по Пекинскому времени и вывела на орбиту спутник Shiyan-13. Это был уже 407 запуск носителя серии Long March.

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Запуск ракеты-носителя Long March 2D: смотрите видео

Что запустил в космос Китай

Кроме Китая это, вероятно, никто не знает. Детали относительно того, что само собой представляет спутник Shiyan-13 – не разглашаются. Вероятно, это секретный испытательный спутник. Но чем именно он будет заниматься на орбите – неизвестно. Полезная нагрузка была выведена на орбиту с параметрами 468 на 493 километра и наклоном 97,44 градуса.

Обратите внимание! Первый запуск спутника серии Shiyan состоялся еще в 2004 году. Вероятно, эти секретные спутники используются для тестирования технологий. Они располагаются на солнечно-синхронных и геостационарных орбитах.

Поднебесная планирует осуществить около 40 запусков в 2022 году. Известно, что 6 пусков будут предназначены для доставки полезного груза к Китайской космической станции, строительство которой планируют завершить в этом году. В 2021 году Китай совершил 56 запусков.