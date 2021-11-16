Сооснователь YouTube в знак протеста изменил описание первого видео на платформе

Американский предприниматель Джавед Карим, который совместно со Стивом Ченом и Чадом Херли основал YouTube, изменил описание первого видео Me at the zoo, опубликованного в далеком 2005 году. Сделал он это, чтобы выразить несогласие с одним из нововведений платформы.

Речь идет о счетчике дизлайков. Дело в том, что руководство видеоресурса (компания Google, которая купила проект у основателей еще в 2006 году), объявило об удалении из интерфейса функции отображения отметок "Не нравится". Количество дизлайков теперь будут видеть только авторы ролика. Однако не все довольны такими изменениями.

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Что известно

Сейчас под роликом "Me at the zoo", опубликованном Джаведом Каримом, можно видеть новый текст. В нем он призвал руководителей сервиса прислушиваться к мнению блогеров:

Когда все ютуберы согласны с тем, что удаление счетчика дизлайков — глупая идея, вероятно, так оно и есть. Пробуй дальше, YouTube,

– написал Джавед Карим.

Первая публикация на YouTube: видео

Призыв Карима заметили СМИ и зрители ролика. Судя по последним комментариям под видео, многие поддерживают эту позицию и не хотят, чтобы с платформы исчезал счетчик.

Кстати, ролик, в котором YouTube анонсировал исчезновение счетчика, за шесть дней с момента публикации набрал 14 тысяч лайков и 143 тысяч дизлайков. Уже до конца года все пользователи платформы не смогут просмотреть этот показатель.

Карим и раньше негативно оценивал изменения на YouTube, используя описание первого ролика на площадке. В 2013 году он раскритиковал систему комментариев, которая стала требовать авторизацию в Google+.