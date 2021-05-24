Сооснователь Apple Стив Возняк предстанет перед судом за обвинения в краже бизнес-идеи

С известного предпринимателя и одного из основателей компании Apple Стива Возняка требуют немалую материальную компенсацию за кражу интеллектуальной собственности. Американский профессор обвиняет Возняка в присвоении идеи создания образовательного IT-стартапа.

Суть претензий к Возняку

Как утверждает профессор Хартфордского университета штата Коннектикут Ральф Райли, на встрече в 2011 году они договорились о создании учебного заведения под брендом, который содержит фрагмент фамилии Возняка как "драйвера" для привлечения будущих клиентов, зафиксировав свою договоренность снимком на камеру и подписанием договора.

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С 2017 года в Аризоне уже работает учебное заведение Woz U с участием Возняка и компании Coder Camps. В заведении обучают программированию и защите информации. Утверждается, что в ответ на письма Райли с требованием выделить ему часть бизнеса за его идею Возняк ответил молчанием.

На этом основании Райли утверждает, что Возняк украл его интеллектуальную собственность – идею использовать фрагмент Woz из фамилии Возняка для продвижения бизнес-проекта.

Судебная тяжба

Судебные слушания, на которые был вызван Возняк, состоятся в июне.

Его юристы отрицают факт нарушения прав на интеллектуальную собственность. Райли, в свою очередь, представил суду некий документ с подписью Возняка и фотографию их рукопожатия .

. По словам самого Возняка, он не помнит факта подписания подобного соглашения, хотя и не отрицает категорически подлинность своей подписи.

Юристы изобретателя также отмечают, что люди подобного масштаба делают сотни, если не тысячи снимков с рукопожатиями, что вовсе не означает соглашения о сотрудничестве.

В качестве компенсации за нарушение прав на интеллектуальную собственность профессор Райли требует