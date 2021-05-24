Суть претензий к Возняку
Как утверждает профессор Хартфордского университета штата Коннектикут Ральф Райли, на встрече в 2011 году они договорились о создании учебного заведения под брендом, который содержит фрагмент фамилии Возняка как "драйвера" для привлечения будущих клиентов, зафиксировав свою договоренность снимком на камеру и подписанием договора.
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С 2017 года в Аризоне уже работает учебное заведение Woz U с участием Возняка и компании Coder Camps. В заведении обучают программированию и защите информации. Утверждается, что в ответ на письма Райли с требованием выделить ему часть бизнеса за его идею Возняк ответил молчанием.
На этом основании Райли утверждает, что Возняк украл его интеллектуальную собственность – идею использовать фрагмент Woz из фамилии Возняка для продвижения бизнес-проекта.
Судебная тяжба
Судебные слушания, на которые был вызван Возняк, состоятся в июне.
- Его юристы отрицают факт нарушения прав на интеллектуальную собственность. Райли, в свою очередь, представил суду некий документ с подписью Возняка и фотографию их рукопожатия.
- По словам самого Возняка, он не помнит факта подписания подобного соглашения, хотя и не отрицает категорически подлинность своей подписи.
Юристы изобретателя также отмечают, что люди подобного масштаба делают сотни, если не тысячи снимков с рукопожатиями, что вовсе не означает соглашения о сотрудничестве.