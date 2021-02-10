Компания Sony запатентовала аксессуар DualSense, который позволит геймерам получить дополнительные кнопки для управления в играх. Ранее Sony выпустила аналогичную насадку для контроллера DualShock 4 от PlayStation 4. Она оснащена двумя дополнительными кнопками, которые позволяют расширить функциональность устройства.

Заявка на патент была подана компанией в конце июня прошлого года, а патент был выдан несколько дней назад. Судя по изображениям, устройство получит дизайн, практически идентичный аналогичному аксессуару для DualShock 4.

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Особенности аксессуара для DualSense

До выхода PlayStation 5 предполагалось, что контроллер для консоли получит встроенные задние кнопки, однако этого не произошло. Как и в случае с прежним устройством, новый аксессуар будет подключаться к контроллеру с помощью портов, расположенных на его нижнем торце. Между клавиш расположится круглый OLED-дисплей, как и на предыдущей модели, который будет отображать обозначения функций, заданных для кнопок.



Патентное изображение аксессуара для DualSense

Стоит отметить, что пока неизвестно, когда устройство выйдет на рынок. Кроме того, есть вероятность, что Sony запатентовала панель с дополнительными клавишами лишь для того, чтобы не позволить сторонним компаниям выпускать подобные аксессуары.