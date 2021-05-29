Sony запустила на Indiegogo контроллер музыкальных эффектов с датчиком движения

Sony выпустила контроллер Motion Sonic, который помогает управлять звуком во время воспроизведения музыки. Первые покупатели могут купить Motion Sonic за 218 долларов.

Sony называет новинку прибором "для синхронизированного управления звуком музыкантами, играющими на инструментах". Motion Sonic выглядит как небольшая капсула, которая вставляется в резиновые браслеты различной формы.

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Как это работает

Конструкция крепится к запястью, например, для игры на гитаре, или вращается вокруг тыльной стороны руки для игры на клавишных инструментах.

Как выглядит устройство / Фото Sony

Разработчики объясняют, что устройство позволяет связать движения рук с определенными музыкальными эффектами. Например, гаджет можно настроить на добавление эффекта замедления при перемещении пальцев слева направо, играя на клавишных или на модуляцию звука при вращении запястьем, играя на гитаре или ударных.

Демонстрация технологии: видео

Все эффекты создаются и хранятся в отдельном приложении, которое в настоящее время доступно только для iOS. С Android устройство пока несовместимо.

Пользователь подключает свой телефон с приложением к нужному инструменту с помощью аудиоинтерфейса и может начинать играть.

Демонстрация технологии: видео

Первые покупатели могут приобрести Motion Sonic за 218 долларов, а розничная цена составит 248 долларов.

Поставки нового продукта запланированы на март 2022 года.

Демонстрация технологии: видео