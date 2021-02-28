Японское отделение издания Bloomberg со ссылкой на свои источники в компании Sony Interactive Entertainment сообщило, что компания планирует этим летом добавить возможность устанавливать сторонние твердотельные накопители (SSD) в PlayStation 5 для расширения емкости хранилища.

На материнской плате PlayStation 5 есть слот M.2 для расширения памяти, в который можно вставить SSD NVMe. Сейчас он не активен, и Sony скоро исправит это обновлением прошивки.

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Как сообщают источники, кроме активации слота M.2, апдейт будет содержать также повышение скорости вращения вентилятора, охлаждающего систему, поскольку необходимо будет принять меры против увеличения тепловыделения. Это означает, что PlayStation 5 будет работать еще громче со сторонним накопителем.



Слот для расширения памяти благодаря M.2 SSD NVMe / Фото PC Gamer

Как устроено хранилище в PlayStation 5

В настоящее время пользователям доступны лишь 667 Гбайт свободного места в подсистеме хранения данных PS5. Многим игрокам этого недостаточно, поскольку объем проектов постоянно растет. Например, для хранения одной только Call of Duty: Black Ops Cold War на SSD нужно 133 Гбайт свободного места, чуть больше занимает недавняя Cyberpunk 2077.

Представитель Sony Interactive Entertainment заявила, что в настоящее время компания работает над возможностью расширения хранилища данных, но не объявила, когда такая возможность будет предоставлена пользователям.