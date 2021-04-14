Sony Xperia 5 III оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FullHD с поддержкой HDR. Новинка имеет соотношение сторон 21:9 и поддерживает частоту обновления 120 Гц.

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Характеристики Sony Xperia 5 III

Смартфон построен на базе флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 888 и работает в паре с 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной флеш-памятью.

Камера

Что касается камеры, то основной блок состоит из трех 12-мегапиксельных датчиков с оптикой Zeiss.

Камера позволяет записывать 4K-видео с частотой 120 кадров в секунду. Фронтальная камера состоит из одного 8-мегапиксельного блока.



Флагман Xperia 5 III / Фото itc.ua

Важно отметить, что Sony наконец интегрировала "профессиональный" режим фотосъемки в основную программу "камеры". В нем есть базовый режим, как и на любом смартфоне, но теперь можно быстро перейти в профессиональный – его интерфейс почти такой же, как в камерах Sony.

Также Sony разработала отдельный режим, позволяющий использовать специальный кабель USB-C для приема видеосигнала с разрешением HD от зеркальной камеры. То есть Xperia 5 III можно использовать как внешний экран для камеры.

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Интересно, что Sony Xperia 5 III получил классический аудиоразъем 3,5 мм, пожалуй, это единственный новый флагман на рынке с мини-джеком.

В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 4500 мач, который заряжается до 50% за 30 минут с помощью 30-ваттного адаптера.

Sony Xperia 5 III: смотреть видео

Цена

Стоимость новинки пока не разглашена. В Европе и США модель поступит в продажу в начале лета.