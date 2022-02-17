Sony представила LinkBuds – беспроводные наушники с необычным дизайном динамиков

Вполне логично, что некоторые люди предпочитают "открытые" наушники, такие как AirPods от Apple или Galaxy Buds Live от Samsung, а не те, что плотно прилегают к ушному каналу с помощью силиконовых насадок. Sony пошла своим путём и представила наушники с кольцевым дизайном динамиков.

Для компании, у которой есть послужной список из очень непростых названий продуктов, Link Buds стали приятным сюрпризом. Хотя LinkBuds далеки от обычных, по-настоящему беспроводных наушников.

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Особенности новых наушников от Sony

LinkBuds – это не закрытая конструкция вкладыша, а динамик в виде кольца и смещенный отсек для внутренних компонентов, среди которых встроен процессор Sony V1. Хотя в Link Buds не используется технология Sony LDAC, разработанная Sony для преобразования сигнала Bluetooth в Hi-Res Audio, эти наушники предназначены для четкого воспроизведения звука и сочетания его с реальной жизнью, отсюда и открытый дизайн.

Здесь используется другая технология – DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), которая распаковывает музыку и восстанавливает ее до полного качества после сжатия и отправки через Bluetooth. При таком подходе Link Buds не имеют шумоподавления или какой-либо формы ANC, потому что эти функции им просто не нужны.

Наушники Sony LinkBuds / Фото Sony

Революционный метод управления

Возможно, одной из самых крутых функций, которые могут предложить Link Buds, является управление. Вместо того чтобы полагаться на сенсорное управление, которое часто мешает нормально управлять наушниками, Link Buds использует то, что Sony называет "Wide Area Tap".

Для того, чтобы управлять наушниками не нужно каким-либо образом взаимодействовать с ними, достаточно коснуться части уха у скулы перед самим устройством. Если эта функция будет работать так, как это демонстрирует Sony, она может стать достойной заменой сенсорному управлению на современных наушниках.

Кроме того, Sony оснастила LinkBuds автоматической регулировкой громкости, которая (в зависимости от того, насколько хорошо она работает) может стать фантастическим дополнением.

Sony LinkBuds: смотрите видео

Дополнительные технологии

В наушниках Sony LinkBuds также используется Google Fast Pair, что обеспечивает плавную настройку, а также возможность найти их в случае потери.

что обеспечивает плавную настройку, а также возможность найти их в случае потери. Google Assistant доступен как виртуальный помощник.

доступен как виртуальный помощник. Link Buds также могут работать около 5,5 часов без подзарядки или до 17,5 часов с чехлом.

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Цена необычных наушников LinkBuds

Все вышеописанное упаковано в необычный инновационный дизайн с динамиком в форме открытого кольца и стоит не дешево – 179,99 долларов. Наушники можно заказать на Amazon.

В Украине наушники можно будет приобрести с апреля 2022 по ориентировочной цене 5999 гривен.