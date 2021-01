Выставка CES 2021 пройдет уже совсем скоро и Sony Electronics анонсировала новые модульные дисплеи на базе технологии Crystal LED. Они предназначены для профессиональных задач, а именно "виртуального производства" кино.

Анонсированные дисплеи C и B-серии обладают специальным покрытием, что препятствует появлению бликов, и яркостью 1800 кандел на квадратный метр. Они оснащены процессором "X1 for Crystal LED", который позволяет воспроизводить видео с высоким динамическим диапазоном и частотой до 120 кадров в секунду, пишет The Verge.

Что известно

Главной фишкой является модульность – при объединении нескольких панелей можно создавать большие видеостены. Дисплеи не имеют вентиляторов, что обеспечит тишину на съемочной площадке.

Данные дисплеи могут использоваться при производстве видеоконтента вместо зеленых экранов.

Зеленый экран нужен для того, чтобы во время создания компьютерной графики и монтажа отделять актеров от фона и помещать их с помощью визуальных эффектов на виртуальные сцены. Однако при этом необходимо заранее продумывать и выставлять освещение, которое соответствовало бы задуманной сцене, а также применять дополнительные визуальные эффекты, чтобы скрыть использование зеленого экрана. Бывает, что зеленый ореол может сохраняться на контурах объектов, а также отбрасывать оттенок на их поверхность.

Использование дисплеев, подобных тому, что представила Sony, позволяет избежать данных проблем, плюс актеры способны заранее видеть окружение, в котором "будут находиться" на экране в финальной версии.

Подобные дисплеи применялись для съемок "Мандалорца" и "Полночного неба".

Цена технологии еще не раскрыта.