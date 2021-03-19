Sony показала VR-контроллеры для PlayStation 5: тактильный отклик и распознавание прикосновений
Компания Sony продемонстрировала контроллер для гарнитуры PlayStation VR второго поколения, предназначенной для PlayStation 5. Контроллеров будет два: один предназначен для левой руки, другой – для правой.
Источник:24 канал
Контроллеры напоминают сферы: инженеры считают, что так игрокам будет удобнее их держать, одновременно сохраняя большую свободу действий.
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Чем интересны новые контроллеры VR-гарнитуры для PS5
Кроме необычного вида контроллеры обладают рядом интересных функций. Устройства обеспечат адаптивными курками с программируемым сопротивлением – в духе геймпада DualSense. Также контроллеры получат тактильный отклик, что тоже напоминает аналогичную технологию в геймпада.
Контроллеры PS5 для VR-гарнитуры / Фото PlayStation
Контроллеры умеют распознавать касания пальцев и могут передавать гарнитуре данные о своем пребывании в пространстве. Кроме того, на них размещены стандартные кнопки геймпада и обычный стик.
В ближайшее время экспериментировать с контроллерами начнут разработчики-партнеры Sony. О самой гарнитуре пока ничего не сообщается.
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