Компания Sony продемонстрировала контроллер для гарнитуры PlayStation VR второго поколения, предназначенной для PlayStation 5. Контроллеров будет два: один предназначен для левой руки, другой – для правой.

Контроллеры напоминают сферы: инженеры считают, что так игрокам будет удобнее их держать, одновременно сохраняя большую свободу действий.

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Чем интересны новые контроллеры VR-гарнитуры для PS5

Кроме необычного вида контроллеры обладают рядом интересных функций. Устройства обеспечат адаптивными курками с программируемым сопротивлением – в духе геймпада DualSense. Также контроллеры получат тактильный отклик, что тоже напоминает аналогичную технологию в геймпада.



Контроллеры PS5 для VR-гарнитуры / Фото PlayStation

Контроллеры умеют распознавать касания пальцев и могут передавать гарнитуре данные о своем пребывании в пространстве. Кроме того, на них размещены стандартные кнопки геймпада и обычный стик.

В ближайшее время экспериментировать с контроллерами начнут разработчики-партнеры Sony. О самой гарнитуре пока ничего не сообщается.