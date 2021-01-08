Компания Sony анонсировала новую линейку телевизоров – Bravia XR. При этом производитель уверяет, что это первые в мире телевизоры с когнитивным интеллектом, то есть они могут работать "как человеческий мозг".

В линейку вошли модели с разрешением экранов 8K, 4K, а также 4K OLED. Они созданы на основе Cognitive Processor X.

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Как говорят в Sony, их когнитивные процессоры работают как живой мозг человека, что позволяет создавать очень реалистичные изображения и звук.

Характеристики

Все новые модели работают на базе интеллектуального процессора Cognitive Processor XR. Он обеспечивает воспроизведение контента с учетом особенностей человеческого зрения и слуха.

Телевизоры Sony Bravia XR / Фото Sony

Обычные алгоритмы искусственного интеллекта могут распознавать и анализировать элементы изображения, такие как цвет, контраст и детали отдельно. При этом новый процессор умеет анализировать весь спектр элементов одновременно, что схоже с работой человеческого мозга.

В общем, в новую линейку Bravia XR вошли такие модели:

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Z9J Master Series 8K (Full array LCD) диагональю 85 и 75 дюймов

A90J Master Series 4K (OLED) диагональю 83, 65 и 55 дюймов

A80J 4K (OLED) диагональю 77, 65 и 55

X95J 4K (Full array LCD) диагональю 85, 75 и 65

X90J 4K (Full array LCD) диагональю 100, 75, 65, 55 и 50

Все телевизоры получили интерфейс Google TV с голосовым управлением (поддерживают работу голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa).

Относительно цен и официального старта продаж – информации пока нет.