Консоль нового поколения от Sony – PlayStation 5 – появилась в продаже в Украине 19 ноября 2020 года. Однако до сих пор в магазинах техники найти ее было практически нереально. Именно поэтому детальный обзор приставки до сих пор актуален. Мы постарались детально рассмотреть приставку, чтобы вы смогли сформировать собственное впечатление и принять окончательное решение перед покупкой.

Комплектация

Начнем с базовой комплектации приставки. Сама консоль со всеми аксессуарами спрятана в массивную картонную коробку, которая сразу намекает на немалые размеры устройства. В коробке вы найдете:

консоль PlayStation 5;

беспроводной геймпад DualSense;

кабель HDMI 2.1;

кабель питания;

кабель USB;

руководство пользователя и руководство по безопасности;

подставку для установки консоли вертикально или горизонтально;

установленную на консоль игру Astro's Playroom;



Коробка PlayStation 5 имеет колоссальные размеры

Первым привлекает внимание новый геймпад DualSense, который Sony наполнила разными приятными деталями, но об этом позже. Геймпад несколько прибавил в весе и размерах – 280 г против 218 в Dualshock 4.



Геймпад PlayStation 5 – DualSense

То же касается и самой консоли. Она существенно выросла и теперь весит 4,5 кг, и найти для нее место у телевизора или монитора – еще та задача.

Теперь предлагаем обратить внимание на технические характеристики, чтобы как можно быстрее перейти к самой консоли.

Технические характеристики PlayStation 5

Центральный процессор Специальный 8-ядерный AMD Ryzen Zen 2 с тактовой частотой 3,5 ГГц

Специальный 8-ядерный AMD Ryzen Zen 2 с тактовой частотой 3,5 ГГц Память 16GB GDDR6 с шиной 256 бит и пропускной способностью 448 Гбит/с

16GB GDDR6 с шиной 256 бит и пропускной способностью 448 Гбит/с Оптический дисковод 4K UHD Blu-ray/отсутствует в digital-версии

4K UHD Blu-ray/отсутствует в digital-версии Звук Tempest 3D AudioTech

Tempest 3D AudioTech Вес 4,5 кг

4,5 кг Размеры 260×110×390 мм

260×110×390 мм Графический процессор Специальный с 36 вычислительными блоками на основе технологии AMD RDNA 2 производительностью 10,3 Тф с поддержкой трассировки лучей

Специальный с 36 вычислительными блоками на основе технологии AMD RDNA 2 производительностью 10,3 Тф с поддержкой трассировки лучей SSD Специальный SSD-накопитель объемом 825 Гб. Пользователю доступно 667 ГбИ

Специальный SSD-накопитель объемом 825 Гб. Пользователю доступно 667 ГбИ Интерфейсы

Wi-Fi IEEE 802.11ax, 1×Gigabit Ethernet, 2×USB Type-A 3.1, 1×USB 3.1 Type-C, 1×USB 2.0 Type-A, 1×HDMI 2.1

ЦенаPlayStation 5 – 16 799 гривен; Digigtal Edition – 13 499 гривен

Дизайн

Формы консоли предыдущего поколения от Sony – PlayStation 4 – узнаваемые и, можно сказать, легендарные. Они лаконичные и острые, отчего метаморфозы PlayStation 5 еще более заметны и необычны. Именно поэтому на фоне предшественницы дизайн PS5 кажется слишком уж вычурным. Но самая большая необычность заключается в том, что как только вы достанете консоль из коробки и поставите на стол, приставка будет выглядеть неожиданно приятно и элегантно.



Версия PlayStation 5 с дисководом

В целом такой неофутуристический гаджет найдет свое место практически в любом интерьере, от спокойного скандинавского до ретро или жилья в стиле хай-тек.

Вместе с тем PS 5 – крупное устройство, для которого нужно освободить немало места. Интересным нюансом является восприятие дизайна в разных положениях: в вертикальном и горизонтальном положении PlayStation 5 похожа на два разных гаджета. Кроме того, в вертикальном положении приставку можно повернуть фронтальной панелью и в таком виде она не менее симпатична.



PlayStation 5 сбоку выглядит очень симпатично

Можно даже предположить, что разработчики вдохновлялись современными архитектурными решениями, ведь в вертикальном положении консоль похожа на современный небоскреб. Сверху приставка подсвечивается синим и белым цветами (как в PS 4) и это добавляет эффектности.

Установка

PlayStation 5 не получится сразу поставить на полку. После того, как вы вытащите ее из коробки, вам нужно закрепить специальную подставку на одну из сторон в зависимости от того, какое положение вы выбрали.



Подставка для установки PS 5 горизонтально или вертикально

Из инструкции пользователя довольно легко понять, как установить консоль вертикально (предварительно снизу консоли нужно вытащить специальную заглушку) – для этого нужно установить подставку на дно консоли и закрепить ее специальным болтом.



Для установки PS 5 вертикально подставка крепят болтом ко дну консоли

Для установки консоли в горизонтальном положении нужно крепить подставку на левой панели консоли со стороны дисковода примерно посередине, на что указывают специальные символы на внутренней стороне панели сзади консоли.



Чтобы поставить PS 5 горизонтально, нужно установить подставку сбоку

Интерфейс

PlayStation 5 хотя и получила новый интерфейс, однако он точно вдохновлен своим предшественником и это хорошо, ведь пользователи, знакомые с PS 4, будут чувствовать себя как дома.

Сразу стоит начать с того, что интерфейс сделали намного функциональнее и живее. Многие функции работают слету, а некоторые приложения стали его частью и теперь, например, больше не нужно отдельно открывать PS Store, ведь он сразу доступен для пользователя как расширение интерфейса.

Начнем с начала. Как только вы включите консоль, вас встретит процедура регистрации нового пользователя или процесс входа для игроков, которые уже имеют аккаунт PSN. В последнем случае удобно применить для авторизации мобильное приложение. Фотографируете QR-код и новая консоль принимает вас.



Интерфейс PS 5 стал быстрее, плавнее и удобнее

При наведении на игры или приложения визуальное фоновое оформление меняется, фон заполняет соответствующее изображение, из колонок раздается игровая тема. Нажав крестовину вниз пользователь попадает в расширенное игровое меню с информацией, достижениями и дополнениями, новостями и популярными видео. Это нововведение далось ценой динамичных тем, которые можно было самостоятельно настроить – их в PS 5 больше нет.

Однако самым большим нововведением интерфейса PS 5 стало подменю "события". Здесь собраны сведения о доступных игровыех активностях, режимах, уровнях и стадиях прохождения испытаний. К тому же всего за несколько секунд из этого меню вы можете отправиться сразу к интересному игровому сегменту, минуя заставки и главное меню.

В целом консоль очень быстро реагирует на все действия игрока, молниеносно сворачивая и разворачивая игры, выводя различные оверлеи и переключаясь на приложения. Интерфейс не тормозит, не подвисает и все плавно и быстро отзывается. Магия SSD работает отлично.

Геймпад DualSense

С уверенностью можно сказать, что самым впечатляющим элементом новой консоли от Sony является именно новый геймпад DualSense. Его дизайн и возможности – это именно то, что позволяет почувствовать "некстген". Стоит просто взять геймпад в руки и вы почувствуете как сильно все изменилось.

Внешне геймпад стал еще габаритнее и тяжелее и это пошло ему на пользу. Он уверенно лежит в руках и приятно ощущается. Достаточно вспомнить ощущения после перехода от геймпада PlayStation 3 к DualShock 4, они примерно похожи.



Геймпад DualSense – настоящий представитель некстгена

Технических новшеств действительно немало. Начнем с того, что вам больше не нужна гарнитура для общения с друзьями во время игровых сессий. Вы можете даже записывать голосовые сообщения, общаясь в чате PS 5. Для этого в DualSense вмонтировали микрофон. Никуда не исчез и встроенный динамик. Возможно, это субъективное впечатление, но он, кажется, стал четче и громче. Также на своем месте остался разъем для наушников.

Сенсорную панель несколько переосмыслили – как в дизайнерском плане, так и в техническом. Она стала чувствительнее и плавнее. По краям ее обрамляет LED панель подсветки, которая также изменилась – она ненавязчиво, но четко подсвечивает контроллер и не бьет по глазам. Снизу она может разбиваться на несколько отдельных секций для того, чтобы, например, выделять номер игрока.

Вибрация и адаптивные курки

Знакомство с геймпадом стоит начинать с Astro's Playroom, которая начнет загружаться на консоль еще на этапе настроек, после того, как вы подключитесь к своей сети Wi-Fi. Astro's Playroom позволяет ощутить и оценить всю палитру работы обновленных вибромоторов в сопровождении динамика.

Казалось бы, странное сочетание, но ощутить одновременно на ощупь и по звуку, по какой поверхности движется персонаж, будь то грунт, деревянный мост или металлические переходы – прекрасно. Новое сочетание вибрации и звука реагирует и сопровождает все в игре, от взаимодействия с предметами до ударов и столкновений.



Текстура DualSense из мелких символов Sony

Конечно же, нельзя не упомянуть о новых адаптивных курках, которые исправно реагируют где нужно, даря невиданные ощущения и небывалое погружение в процесс. Стреляя из лука вы почувствуете как натягивается струна – курок будет упрямо сопротивляться нажатию, создавая пружинный эффект. Стреляя вы почувствуете отдачу и различные уровни сопротивления курков. Эти эффекты действительно дарят неслыханные ощущения и приносят удовольствие от процесса.

В других проектах новые функции геймпада тоже выглядят органично. В новом Spider-Man при выпускании паутины из эжекторов чувствуется, будто действительно из-под пальцев вылетает мощный кинетический заряд – так работают курки. В боях тонко чувствуется каждый удар, а в заставках, например, даже закрытие героем входной двери также отдается в руках.

Возможности DualSense в Demon's Souls впечатляют не меньше. Здесь геймпад передает каждый выпад, блок, каждый пропущенный удар – как характерным звуком из встроенного динамика, так и убедительной вибрацией. Перекаты создают правдоподобную тряску, а если рвануть сквозь деревянные ящики, то моторчики передадут каждую щепку разрушенного объекта.



DualSense отлично лежит в руке

Создатели игр для PS 4 тоже не отстают и медленно обновляют свои игры для PS 5 с поддержкой DualSense. Так, например, в игре No Man's Sky курки уверенно противостоят нажатию, когда перегружается анализатор и так же адаптивно сопротивляются во время взлета корабля.

Ощущения, которые дарит новый DualSence, настолько захватывают, что было бы неразумно не воспользоваться этим во время разработки игр, поэтому у разнообразных эффектов вибрации и адаптивных курков больше шансов стать частью будущих игр, чем у той же сенсорной панели, о которой, кажется, большинство разработчиков забыли.

Игры

Линейка стартовых игр для самой PS 5 невелика и сами игры можно пересчитать по пальцам. Здесь ремейк легендарной Demon's Souls с PS3, продолжение одного из лучших эксклюзивов с PS4, Spider-Man: Miles Morales, а также яркий платформер "Сэкбой: Большое приключение", ответвление популярной серии LittleBigPlanet, ну и конечно же главное развлечение каждого владельца PS5 – Astro's Playroom.



Astro`s Playroom использует возможности DualSense на полную

Также сразу доступны свежие проекты, рассчитанные на мультиплатформу: Watch Dogs: Legion, DiRT 5, Assassins's Creed Valhalla, Call of Duty: Black Ops Cold War, Godfall и другие.



Demon`s Souls выглядит на PS 5 непревзойденно

И тут на сцену выходит обратная совместимость. Практически все игры с PS 4 доступны на PS 5. Некоторые могут работать с оговорками, некоторые вовсе отказываются запускаться, но это касается нескольких ну уж совсем экзотических проектов. Подавляющая масса популярных тайтлов работает без проблем. Поэтому на старте будет во что поиграть, особенно тем, для кого PlayStation 5 стала первой приставкой, а если вы еще и приобретете подписку на PS Plus, то и вообще получите большую библиотеку самых популярных татйтлов с PS 4. Здесь и Bloodborne, God of War, Days Gone, Mortal Kombat X, Batman: Arkham Knight и Resident Evil 7, и это лишь поверхностный список, а еще игры месяца.

4K, HDR и качество изображения

Что касается стартовой линейки игр именно для PlayStation 5, то каждая из этих игр способна продемонстрировать преимущества нового железа. Что касается технологических особенностей, то здесь можно уверенно утверждать, что переход (даже скачок) от PS4 к PS5 вышел больше, чем от PS3 к PS4. PlayStation 5 имеет полный набор современных атрибутов некстгена, здесь и 4K (потенциально – 8K), HDR, сверхбыстрый твердотельный накопитель (SSD), кадровая частота вплоть до 120, VRR. Что же до любителей не только игр, но и видеоконтента на приставках, то зрители, например, Netflix смогут просматривать фильмы в отличном качестве, это же касается и UHD Blu-Ray.

В целом 4K это не такая уж и новость для консолей, которые поддерживали ее с 2016 года, то же касается и HDR. Но теперь UHD окончательно стало стандартом, и это видно на примере тех игр, что уже вышли, многие из них поддерживают 4K с кадровой частотой 60. Современные игры стали все чаще предоставлять выбор между лучшей графикой и кадровой частотой. Пользователи получили возможность выбрать между четкими 4K и, например, трассировкой лучей и менее красивым изображением, но в 60 fps.



Качество изображения на PlayStation 5 превосходное

Sony Bravia для PlayStation 5

Кстати, Sony перед выходом PlayStation 5 выпустила специальную линейку телевизоров Bravia с пометкой PS5 Ready. Мы протестировали модель Sony Bravia KD-55xh9096, которая может похвастаться поддержкой 4К и HDR. Стоит отметить, что телевизор работает на том же мощном процессоре X1, что и модели от Sony с 8К3. Он анализирует данные в реальном времени для улучшения цвета, контрастности и четкости. Пользователь видит больше деталей в тенях на экране телевизора с полной прямой подсветкой (Full Array LED) и получает реалистичное изображение независимо от угла просмотра.

Современный телевизор от Sony – идеальное решение для PlayStation 5

С PlayStation 5 получается идеальный тандем, который дает возможность полностью погрузиться в любой игровой мир и почувствовать, увидеть и даже услышать его по-новому. За звук здесь отвечает система S-Force Front Surround, которая не нуждается в дополнительной акустике для создания объемного звука. Эта технология делает звук разнонаправленным и поразительно реалистичным.

Выводы

Настоящего вау-эффекта от техники сегодня трудно добиться, однако PlayStation 5 действительно впечатляет и удивляет. Так что если у вас завалялись деньги, сэкономленные на поездках за границу из-за локдауна, вы можете потратить их на игровую консоль, получив огромное удовольствие от полноценного погружения в игровые миры.