Отгрузки PlayStation 5 за первые четыре недели продаж составили 3,4 миллиона штук. Ожидается, что в 2021 году будет произведено 16,8–18,0 миллионов консолей.

Если информация правдива, то получается, что эта консоль является самой продаваемой PlayStation в течение первого месяца с момента запуска. Данными о продажах поделилось издание Digitimes, ссылаясь на собственные источники.

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Что известно

Компания AMD, по заказу которой производятся 7-нм процессоры для PS5 получила дополнительные производственные квоты, а благодаря расширению производства на TSMC, которая выпускает для консолей основные чипы, Sony собирается увеличивать выпуск устройств.

Между тем PlayStation 5 страдает от жесткого дефицита во всем мире. На Западных территориях, таких как Северная Америка и Европа, розничные партнеры иногда получают небольшие партии консолей, но они распродаются за считанные минуты. В Японии ритейлеры регулярно проводят лотереи – кто вытащил выигрышный билет, тот и получает возможность купить одну PlayStation 5.

Сейчас Sony отдает приоритет поставке на североамериканский и европейский рынок. Однако Digitimes пишет, что со следующего года компания займется удовлетворением спроса и на азиатских территориях.

Напомним, PlayStation 5 вышла 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи. 19 ноября состоялся запуск во всем остальном мире.