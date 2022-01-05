Еще в 2020 году на выставке CES компания Sony Group объявила об инициативе VISION-S, направленной на развитие мобильности, и показала на своем стенде первый прототип электрокара. В том же году компания начала тестирование на дорогах, а уже на CES 2022 рассказала о дальнейших планах по выходу на рынок.

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Что известно

Для реализации своих планов Sony Group Corporation создаст новое подразделение – фирму Sony Mobility – которое и будет заниматься разработкой электромобилей.

В своем пресс-релизе компания показала прототип автомобиля Vision-S 02 в двух цветах (смотрите главное фото), которое является логическим развитием предыдущего поколения Vision-S 01.

Sony отмечает, что приоритетом для компании является безопасность: для этого машину оснастили 40 датчиками.

Как и продукты конкурентов, автомобили Sony распознают и анализируют окружающую среду в режиме реального времени с датчиками, установленными на 360 градусов вокруг автомобиля.

Эти датчики включают высокочувствительные CMOS-датчики изображения с высоким разрешением и широким динамическим диапазоном, а также датчики LiDAR, которые точно определяют трехмерное пространство.

Датчики времени полета (ToF) используются для обеспечения функций мониторинга аутентификации водителя и наблюдения за пассажирами. Они поддерживают интуитивно понятные жесты и голосовые команды, предназначенные для улучшения удобства использования интерфейса автомобиля.

Кроме того, чтобы создать среду, соответствующую предпочтениям каждого пользователя, автомобиль будет включать в себя новую функцию, которая позволит пользователям настроить тему дисплея и звуки ускорения и замедления автомобиля.

Функции машины, замков и настройки пользователя можно синхронизировать, связав транспортное средство с облаком с помощью мобильной связи, в том числе связи 5G, которая имеет низкую задержку, высокую пропускную способность и высокую скорость.

Присутствует функция дистанционного управления машиной. Sony видит дистанционное управление как важную технологию в ожидании наступления эры автономного вождения. Чтобы достичь этого, компания, используя свои технологии, с апреля проводит эксперименты по вождению, соединив Японию и Германию с помощью 5G и тестирует технологию на Vision-S 01.

Sony видит дистанционное управление как важную технологию в ожидании наступления эры автономного вождения. Чтобы достичь этого, компания, используя свои технологии, с апреля проводит эксперименты по вождению, соединив Японию и Германию с помощью 5G и тестирует технологию на Vision-S 01. Динамики на сиденьях создают "трехмерное звуковое поле". Добавлен сервис потоковой передачи, совместимый с "360 Reality Audio".

Появилась возможность играть в игры PlayStation с помощью удаленного подключения к консоли дома, вдобавок к возможности играть в потоковые игры через облако.

Неизвестно, будет ли производитель внедрять собственную систему полного автопилота, или пока ограничится функцией дистанционного управления, однако у Sony большой опыт в производстве датчиков для лидаров, которые используются для систем беспилотного вождения, что может стать главным преимуществом. Также компания набила руку в сфере аудиосистем и развлекательных систем, которые занимают важное место в автомобилях нового поколения.

Конкретные сроки выпуска первых моделей для потребителей пока не названы.