Sony начинает снимать PlayStation 4 с производства
Судя по всему, компания Sony начинает снимать с производства консоли PlayStation 4, об этом сообщают владельцы японских торговых сетей. Ранее сама Sony отмечала, что у компании нет планов по пополнению запасов PlayStation 4 в будущем.
Продавцы японских розничных сетей начали уведомлять клиентов о том, что они больше не будут пополнять запасы PS4 на своих складах "в связи с прекращением производства", сообщает 24 канал.
Интересно PlayStation 5 почти в два раза обогнала продажи Xbox Series X / S
Это касается сразу нескольких моделей PS4:
- PS4 500GB Glacier White;
- Реактивный ПС4 1ТБ черный;
- PS4 1TB Glacier White;
- PS4 2TB Jet Black;
- PS4 Pro 1TB Glacier White.
19 ноября вышла новая приставка компании Sony – PlayStation 5. Сейчас купить ее просто придя в магазин довольно проблематично, а порой и вовсе невозможно, однако Sony обещает исправить ситуацию с дефицитом уже в ближайшее время.
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