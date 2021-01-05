Судя по всему, компания Sony начинает снимать с производства консоли PlayStation 4, об этом сообщают владельцы японских торговых сетей. Ранее сама Sony отмечала, что у компании нет планов по пополнению запасов PlayStation 4 в будущем.

Продавцы японских розничных сетей начали уведомлять клиентов о том, что они больше не будут пополнять запасы PS4 на своих складах "в связи с прекращением производства", сообщает 24 канал.

Интересно PlayStation 5 почти в два раза обогнала продажи Xbox Series X / S

“Dear customers: due to the manufacturer ending production, the following products will not be restocked.”

・PS4 500GB Glacier White

・PS4 1TB Jet Black

・PS4 1TB Glacier White

・PS4 2TB Jet Black

・PS4 Pro 1TB Glacier White pic.twitter.com/nub3lxcJGX — Cheesemeister (@Cheesemeister3k) January 3, 2021

Это касается сразу нескольких моделей PS4:

PS4 500GB Glacier White;

Реактивный ПС4 1ТБ черный;

PS4 1TB Glacier White;

PS4 2TB Jet Black;

PS4 Pro 1TB Glacier White.

19 ноября вышла новая приставка компании Sony – PlayStation 5. Сейчас купить ее просто придя в магазин довольно проблематично, а порой и вовсе невозможно, однако Sony обещает исправить ситуацию с дефицитом уже в ближайшее время.