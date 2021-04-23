Как говорит производитель, девайс может обеспечить вдвое больший уровень поглощения тепла. Это, соответственно, приведет к улучшенному охлаждению.

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Что еще нового в Reon Pocket 2

В новом кондиционере производитель улучшил защиту от пота, что делает новинку более подходящей для выполнения легких упражнений.

Предыдущая модель была неким портативным устройством, предназначенным для путешествий в жаркий день. Его предлагали использовать вместе со специальной майкой.



Sony Reon Pocket 2 можно использовать даже во время спорта / Фото The Verge

В случае Reon Pocket 2 компания Sony делает упор на более универсальные варианты использования, в частности, во время игры в гольф. Компания установила партнерские отношения с такими брендами спортивной одежды, как Le Coq Sportif, Munsingwear и Descente, чтобы сделать линейку одежды для гольфа с карманами для такого устройства.

Sony также разработала специальный аксессуар для Reon Pocket 2 в шейном ремешке, чтобы устройство можно было носить с обычной одеждой. Раньше приходилось покупать у Sony специальные рубашки с карманами.

Цена

Новая версия Sony Reon Pocket 2 уже поступила в продажу в Японии. Его цена на этом рынке составляет 138 долларов (3900 гривен). О продаже новинки в других странах – пока информации нет.