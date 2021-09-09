SonicASL: наушники, которые переведут вам язык жестов

Люди с нарушениями слуха повсеместно пользуются языком жестов. Всего существует около 300 таких языков. Они помогают людям эффективно общаться с теми людьми, которые также их понимают. Но что делать тем, кто не знает языка жестов? Ученые из Университета в Баффало нашли выход из этой ситуации, разработав наушники, которые смогут различать язык жестов и "переводить" его в звук.

Система называется SonicASL. Она зарекомендовала себя как эффективное средство распознавания жестов, чтобы потом превратить их в звук. Таким образом люди смогут удобнее общаться со своими друзьями, которые имеют нарушения слуха. Пока технология тестируется, ей принадлежит расширить словарный запас, но уже очевидно, что перспектива таких наушников достаточно велика.

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Наушники работают в паре со смартфоном / Фото University at Buffalo

Подробнее о разработке

Система SonicASL показала эффективность 93,8% в тестированиях, проводимых в помещении и на открытом пространстве с использованием 42 слов. Использовались такие слова как "любовь", "пространство", "камера" и другие.

При идентичных условиях проводили тесты, которые были нацелены на распознавание системой предложений. Использовали 30 простых предложений. Например, "приятно познакомиться". В этих испытаниях SonicASL был эффективен на 90,6%.



Акустические звуковые волны, которые возникают во время разговора на языке жестов / Фото Tech Xplore

Как работают наушники SonicASL

В большинстве наушников с шумоподавлением используется микрофон, обращенный наружу, который улавливает окружающий шум. Затем наушники создают антизвук для подавления внешнего шума – звуковую волну с той же амплитудой, но с инвертированной фазой окружающего шума.

Ученые модифицировали такие наушники, добавив дополнительный динамик рядом с направленным наружу микрофоном. Таким образом динамик и микрофон улавливают движения рук. Информация передается через приложение для мобильного телефона SonicASL, который содержит алгоритм, созданный командой для идентификации слов и предложений. Приложение переводит жесты в звук.

Перспективная технология распознавания жестов и превращения их в звук может помочь около 72 миллионам людей с нарушениями слуха свободно общаться с людьми один на один.