Наблюдение солнечных затмений времен Византии показали, как изменялось вращение Земли

Записи затемнений, которые наблюдались около 1500 лет назад, раскрыли историю вращения Земли и то, как изменялось движение нашей планеты на протяжении новейшей истории человечества. Исследователи просмотрели исторические документы, датированные четвертым веком, чтобы обнаружить полные солнечные затмения.

Исследователи просмотрели записи Византийской империи с четвертого по седьмой век нашей эры – и обнаружили пять полных солнечных затмений, наблюдавшихся в Восточном Средиземноморье, точно определив их вероятное время и месторасположение. Ранее сведения о солнечных затмениях этого времени были немногочисленными.

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Поскольку затмения могут давать информацию о движении нашей планеты, такие записи могут быть важными инструментами для понимания изменчивости вращения Земли на протяжении истории. Однако наши предки записывали астрономические события, не указывая на ключевую информацию, необходимую астрономам сегодня, поэтому определение правильного времени, места и масштаба исторических затемнений часто бывает сложным.

Хотя оригинальные свидетельства очевидцев этого периода в большинстве своем были утрачены, цитаты, переводы и т.п., записанные более поздними поколениями, предоставляют ценную информацию. Кроме достоверной информации о месте и времени, нам требовалось подтверждение полного затмения – дневной тьмы в той мере, в какой на небе появлялись звезды,

– сказал Кодзи Мурата, доцент Университета Цукубы в Японии, в своем заявлении

Команда определила пять полных солнечных затмений, наблюдавшихся из Восточного Средиземноморья в 346, 418, 484, 601 и 693 годах нашей эры.

Как это помогает определить изменения во вращении Земли

Новые данные дают подробную информацию о разнице между временем, измеренным в соответствии с вращением Земли, и временем, независимым от вращения Земли, – величину, которая называется ΔT (дельта то), представляющая продолжительность земных суток.

В качестве примера влияния этого нового исследования можно привести задокументированное затмение, которое произошло 19 июля 418 года и было настолько полным, что на небе видны звезды. Местом наблюдения этого солнечного затмения был Константинополь, столица Римской империи, а ныне Стамбул в современной Турции.

Предыдущая модель ΔТ предполагала, что Константинополь должен был находиться за пределами пути полного затмения, то есть области, где наблюдатели видят, как Луна полностью покрывает Солнце, для этого конкретного затмения. Этот древний отчет о полном затемнении означает, что ΔT для пятого века должно быть скорректировано. Другие недавно открытые показания также требуют корректировки моделей ΔT для более поздних веков.

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Наши новые данные дельты T восполняют значительный пробел и указывают на то, что поле ΔT для 5-го века должно быть пересмотрено в сторону увеличения, тогда как для 6-го и 7-го веков – в сторону уменьшения,

– сказал Мурата.

Просмотренные детали вращения Земли могут помочь ученым исследовать другие глобальные явления на протяжении истории, включая изменения уровня моря и объема льда на планете.