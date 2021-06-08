Солнечное затмение 2021: когда ожидать в Украине

В июне состоится редкое природное явление, которое называют "огненным кольцом". Когда ждать солнечное затмение 2021 в Украине и где его можно будет увидеть – рассказываем далее.

Ровно через две недели после "кровавого месяца" состоится редкое солнечное затмение — первых в этом году. Лучше он будет выглядеть в некоторых частях Северной Америки.

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Когда солнечное затмение в июне 2021

Произойдет солнечное затмение 10 июня 2021 года. Наибольшая его фаза наступит в 13 часов 41 минуту и ​​51 секунде по Киеву. Завершится все примерно в 14:30.

Наблюдать затмение смогут жители 60 стран, среди которых:

Украина, кроме Крыма, части Херсонской, Одесской и Николаевской областей.

Канада,

США,

практически все страны Европы.



Где будет видно солнечное затмение / Фото greatamericaneclipse

В Киеве затмение можно будет увидеть начиная с 13:26. Максимальной фазы оно достигнет в 14:15 и закончится в 15:03. При этом солнце будет закрыто на 12 процентов.

Солнечное затмение 10 июня будет кольцеобразным. Луна окажется слишком маленькой, что полностью закрыть собой Солнце. Поэтому мы сможем видеть ореол вокруг двух объектов. Это явление назвали "огненным кольцом".