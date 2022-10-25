Среди прочего это еще и наиболее безопасный способ наблюдения за солнечным затмением, ведь в противном случае существуют риски повредить сетчатку глаза, если не использовать методы защиты. Как рассказывал 24 канал, началось солнечное затмение 25 октября в 12:22, а закончит в 14:49.

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Интересный факт! Ученые называют такое явление Сарос 124 – серия затемнений, которые повторяются каждые 18 лет и состоят в общей сложности из 73 отдельных затемнений.

Пик затемнения в Украине можно наблюдать именно сейчас и лучше всего он виден с территории Харькова. Если вы каких-то причин не можете увидеть это редкое явление, но очень хотите, скорее смотреть трансляцию.

Солнечное затмение 2022: смотрите прямую трансляцию