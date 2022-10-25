Подобные затмения встречаются довольно редко. Предыдущее, например, было 14 октября 2004, а следующее случится только в 2040 году. Как пишет РБК-Украина, ученые называют такое явление Сарос 124 – серия затмений, которые повторяются каждые 18 лет и состоят в общей сложности из 73 отдельных затмений.

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Когда смотреть солнечное затмение

Увидеть затмение можно на территории Европы, Центральной Азии и севера Африки. На западе Европы явление будет не столь зрелищным, поскольку Луна скроет лишь 15-30% Солнца. Украинцы тоже смогут видеть затмение, если им не помешают тучи. На территории нашей страны Луна закроет солнце на 60%.

Начало затемнения придется на 12:22 по киевскому времени, а его максимальная фаза будет проходить примерно в 13:36. Завершится событие в 14.49.

Как наблюдать солнечное затмение

Важно! Смотреть на Солнце дольше 15 секунд без защитных средств может быть опасно для вашего здоровья. Самая большая опасность для сетчатки и она сохраняется даже во время солнечного затмения. Глаза нужно защитить и солнечные очки, фотопленка или части рентгеновских снимков не подойдут.

Стопроцентно безопасный способ наблюдения за солнечным затмением, это использование камеры-обскуры. Ее можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно наклеить на кусок картона пласт фольги и сделать в конструкции узкую дыру, проткнув ее иглой. Если подставить это устройство под солнечные лучи, то с другой стороны на чистом листе можно будет наблюдать изображение солнечного диска в процессе затемнения.

Можно использовать специальные защитные фильтры для телескопа. Именно так за затемнением наблюдают астрономы и любители. Фотографировать солнечное затмение фотоаппаратом или смартфоном тоже не самая лучшая идея – можно повредить матрицу устройства интенсивным светом.