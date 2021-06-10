Наблюдать "огненное кольцо" можно было 10 июня. Максимальной фазы затмение в Украине достигло в 13:41:51 по Киеву. Во многих городах Украины наблюдать солнечное затмение было крайне трудно из-за высокой облачности, однако несколько замечательных кадров удалось словить.
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Солнечное затмение в Украине – фото
Солнечное затмение в Ровно / Фото Oleksiy Semeshchuk
Фото солнечного затмения в Збараже / Фото Ревун Андрей
Максимальная фаза солнечного затмения в Украине – Ивано-Франковск / Фото Алексей Нимчук
Фото солнечного затмения
Солнечное затмение в Торонто, Канада / Фото Michael Sidofdky
Фото затмения из США / Фото NASA
Затмение Солнца в Соммерсете / Фото Will Gater
Фото затмения из Нью-Йорка / фото Gary Hershorn
Солнечное затмение в Квебеке / Фото Lac Bataille