В четверг, 10 июня, состоялось довольно редкое явление – практически полное затмение Солнца Луной, в результате чего можно было наблюдать "огненное кольцо". К сожалению, жители Украины могли наблюдать только частичное затмение при котором Луна покрывала лишь 5% поверхности Солнца. Однако мы собрали для вас фото из разных мест, в том числе и Украины.