Солнечное затмение 2021: когда произойдет в Украине и как правильно наблюдать

В четверг, 10 июня, в Украине можно будет наблюдать редкое природное явление: кольцевое солнечное затмение, которое называется "огненным кольцом". Рассказываем, когда именно оно состоится в Украине и как правильно за ним наблюдать.

Природа солнечного затмения

Как мы уже отмечали выше – солнечное затмение будет кольцеобразным, а не полным. Все потому, что спутник Земли Луна во время прохождения между нашей планетой и Солнцем закроет светило не полностью, в результате чего образуется яркий ореол. Именно это явление и называется "огненное кольцо".

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Когда солнечное затмение пройдет в Украине

Наблюдать "огненное кольцо" можно будет в четверг, 10 июня. Максимальной фазы затмение достигнет в 13:41:51 по Киеву. Продлится процесс затмения почти час и завершится примерно в 14:30.

Как правильно смотреть на солнечное затмение

Важно понимать, что глядя прямо на Солнце незащищенным глазом вы можете серьезно травмировать роговицу, поэтому главным правилом является не смотреть на Солнце дольше 15 секунд. Важно использовать защиту для глаз, но она обязательно должна быть правильной, в противном случае вы рискуете получить существенные повреждения.

Что нельзя использовать для наблюдения за солнечным затмением:

не используйте солнцезащитные очки;

поляризационные очки для 3D тоже не подойдут;

не используй фотопленки или рентгеновские снимки (подходит только старая 35-мм черно-белая пленка с серебряной эмульсией);

не используйте для защиты специальные очки для сварки.

Ни в коем случае не смотрите на Солнце через телескоп, камеру или бинокль без профессиональных фильтров.

Самый безопасный способ уберечь глаза во время наблюдения за солнечным затмением – камера-обскура. Инструкцию по ее изготовлению можно найти в интернете, однако простую камеру-обскура можно изготовить, наклеив на кусок картона слой фольги и сделав в конструкции узкую дырочку, проткнув ее иглой.

Если подставить это устройство под солнечные лучи, то с другой стороны на чистом листе можно будет увидеть изображение "огненного кольца".

Существуют также специальные профессиональные фильтры для оптики, которые позволяют наблюдать солнечное затмение через телескоп и даже сделать фото на камеру.