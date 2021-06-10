В Украине максимальную фазу солнечного затмения можно будет увидеть в 14:15 10 июня 2021 года. Луна закроет около 5% поверхности Солнца. Значительно больше повезло тем, кто будет иметь возможность наблюдать кольцевое затмение. Некоторые каналы на Ютубе уже начали вести прямые трансляции этого поразительного события. Не пропустите.

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Кольцевое солнечное затмение 2021 года: онлайн трансляция

Полное солнечное затмение 10 июня 2021 года: онлайн трансляция

Кольцевое солнечное затмение: онлайн трансляция

Почему происходит кольцевое солнечное затмение

В сети давно ходят слухи, что размер и удаленность Луны идеально подогнаны к размерам и удаленности Солнца. Поэтому у нас и бывают солнечные затмения.

Но это не так, идеально Луна не расположена. Наш спутник движется по своей орбите, которая постоянно то отдаляет, то приближает его к Земле. То же и с нашей планетой по отношению к Солнцу – Земля постоянно движется по орбите.

Если мы наблюдаем полное солнечное затмение, то это означает, что Луной, Солнцем и Землей образована такая суперпозиция, которая позволяет Луне полностью закрыть диск Солнца.

Если же, как 10 июня 2021 года, мы наблюдаем кольцевое солнечное затмение, то это значит, что луна находится на таком расстоянии от Земли и Солнца, что не может полностью закрыть диск нашей звезды. Поэтому при кольцевом солнечном затмении мы видим будто "края" Солнца, которые не закрыла собой Луна.



Кольцевое солнечное затмение 2019 года / Фото Afar