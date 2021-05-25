В декабре 2019 года Солнце прошло очередной минимум активности в рамках своего 11-летнего цикла. В середине 2020 года начался новый цикл. Активность светила начала расти и проявляться в виде солнечных пятен, которые становятся источниками вспышек различной интенсивности, а также корональных выбросов массы, рентгеновских вспышек и корональных дыр.

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Когда ждать последствий

22 – 23 мая солнечное пятно AR2824, которое сейчас находится почти по центру солнечного диска, породило целый ряд вспышек. За 24 часа наблюдений космическая обсерватория SDO зарегистрировала 10 вспышек С-класса и 2 вспышки М-класса. Вместе с этим космические аппараты и наземные наблюдатели зафиксировали выбросы плазмы во время этих вспышек.

Всего за двое суток было обнаружено 17 очагов. Это самый большой за последние годы всплеск солнечной активности.

Изображение Солнца, полученное 24 мая аппаратом SDO. Пятно AR2824 видно выше центра солнечного диска, а AR2825 – справа / Фото NASA

Моделируя поведение выбросов плазмы, ученые предсказали, что вещество вспышек достигнет Земли уже сегодня, поздно вечером 25 мая. Самая плотная часть выбросов встретится с Землей 26 мая около 4 утра по киевскому времени. Это спровоцирует умеренную магнитную бурю. Она может длиться несколько часов, вызывая полярные сияния, однако не превысит второй уровень по пятибалльной шкале.

Сами вспышки не были рекордно сильными, кроме того, направление выброса плазмы немного смещено в сторону от Земли.