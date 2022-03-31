На Солнце произошло 17 вспышек: ученые предупреждают о магнитных бурях

Исследователи зафиксировали 17 солнечных вспышек из одного пятна на Солнце за последние дни. Рассказываем, чего ждать человечеству.

На Земле на соответствующих территориях будут наблюдаться полярные сияния. В других местах планеты возможны перебои связи и сбои в работе спутниковых систем.

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Что известно

Солнечные вспышки были вызваны сверхактивным солнечным пятном под названием AR2975, которое с понедельника, 28 марта, генерирует вспышки.

В результате этих вспышек к Земле отправились как минимум два, а возможно, и три потока солнечных частиц.

Первый прибудет уже сегодня, в четверг, а по крайней мере, еще один ожидается в пятницу, 1 апреля.

Моделирование предполагает, что частицы могут генерировать геомагнитные бурые уровни G2 или G3 (умеренные), хотя полярные сияния спрогнозировать достаточно сложно.

Ожидается, что 2022 год будет относительно спокойным для Солнца в целом, поскольку мы все еще в начале 11-летнего цикла запустившегося в декабре 2019 года солнечной активности. В начале цикла обычно меньше подобных вспышек. Активность должна возрасти по мере приближения к максимуму, по прогнозам, приходится на середину 2025 года.