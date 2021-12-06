Солнце даже стало одним из источников воды на Земле, что подчеркивает роль светила в нашей жизни. Но оказалось, что звезда "одной рукой дает, а другой – забирает": в исследовании, опубликованном в марте 2021 года, говорится, что вспышки эпидемий на Земле совпадают с 11-летними солнечными циклами. Поэтому мы можем предсказать следующую беду.

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Совпадение мировых эпидемий с количеством солнечных пятен. / Фото Environmental Science and Pollution Research

Подробнее об исследовании

Солнечная активность увеличивается и уменьшается с периодом около 11 лет. В период максимума количество солнечных пятен значительно увеличивается, а в период минимума соответственно уменьшается. Ученые сравнили количество солнечных пятен в периоды максимума и минимума и вспышки эпидемий. Как результат – практически полное совпадение.

Пандемии анализировали в промежутке с 1750 по 2020 год. Учитывались только сильные вспышки. Оказалось, что 27 из 36 мировых пандемий совпадают со значительным увеличением или уменьшением количества солнечных пятен. Таким образом, говорят ученые, они могут спрогнозировать следующие вирусные вспышки в мире на следующие 110 лет – согласно следующим 10 циклам солнечной активности.

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Как это работает?

В период максимума солнечного цикла количество пятен на звезде растет. Это приводит к значительному увеличению интенсивности потока солнечного ветра, взаимодействующего с Землей. Это может служить причиной локальных климатических изменений или мутации вирусов, которые затем становятся причиной пандемий.

В период минимума количество пятен уменьшается. Но это значит, что галактические космические лучи становятся гораздо опаснее, ведь их интенсивность растет – раньше нас отчасти защищал от них солнечный ветер. Теперь же интенсивная космическая радиация может стать причиной мутации вирусов. А это, как и в случае с солнечным максимумом, становится причиной пандемий.

Конечно, такие выводы авторов статьи следует тщательно проверить. Но, вероятно, именно космическая радиация и циклы солнечной активности могут оказаться причинами того, что все новые вирусы появляются.