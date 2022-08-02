История галеона и его сокровища

Испанский галеон Nuestra Señora de las Maravillas затонул в результате навигационной ошибки 4 января 1656 года. Произошло это в момент прохождения корабля через Флоридский пролив – судно налетело на рифы.

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Тогда на борту находились 650 человек из которых выжили только 45 и это при том, что на момент аварии неподалеку находились еще более 20 кораблей, которые пытались провести спасательную операцию и спасти людей из галеона. Многие стали жертвами акул.

Галеон держал курс из Гаваны в Испанию и перевозил сокровища из Америки. Там были как королевские, так и частные ценности и даже контрабанду. Интересно, что Nuestra Señora de las Maravillas также перевозила груз, спасенный с другого испанского судна, потерпевшего крушение у берегов Эквадора.



Место аварии галеона Nuestra Señora de las Maravillas / Фото The Guardian

После аварии испанцы почти сразу организовали операцию по поднятию груза и им даже это удалось частично. Дело в том, что вследствие сильного удара об риф судно раскололось на две части, а на месте осталась только носовая часть вместе с находившимся в ней грузом.

Попытки найти сокровища

В течение XVII и XVIII веков испанские, английские, французские, голландские, багамские и американские охотники за сокровищами ныряли в кишащие акулами воды в надежде получить свою долю груза. Разумеется, ни о каком бережном отношении к остаткам галеона речь не шла: его просто грабили, разламывали, чтобы было удобнее искать. Немногие верили, что до наших дней что-то осталось от него.



Украшения, золото и изумруды / Фото Brendan Chavez

Подводные археологи из частной компании Allen Exploration планировали искать следы возможного дрейфа кормовой части галеона, которую, как считалось, могло отнести от места аварии. Судно затонуло на западной стороне Малой Багамской банки, более чем в 70 километрах от берега. Изучив восточную сторону банки, археологи обнаружили большой след обломков кормовой части, протянувшейся более чем на 13 километров. А еще они нашли клады.

Это, прежде всего, тонко сделанные украшения из золота и драгоценностей: сложная золотая филигранная цепочка с узорами в виде роз. Золотая подвеска с крестом Святого Иакова и индийским безоаровым камнем, который тогда ценился в Европе за свои целебные свойства, сделана в форме раковины. Это символ, которым узнавали паломников, направляющихся в Сантьяго-де-Компостел, к могиле Святого Иакова.



Подвеска с крестом святого Иакова / Фото Nathaniel Harrington

Эта находка, скорее всего, связана с Орденом Сантьяго — военно-религиозным рыцарским орденом, защищавшим паломников и активно участвовавшим в морской торговле Испании. На другой подвеске изображен золотой крест Святого Иакова над большим зеленым овальным изумрудом в обрамлении дюжины квадратных изумрудов, возможно символизирующих 12 апостолов.

Кроме того, археологи подняли с морского дна большое количество неограненных изумрудов и аметистов. Их добыли в Колумбии, но в декларацию вписать "забыли", что свидетельствует о контрабандной торговле.

Немного о компании Allen Exploration

Компания Allen Exploration основана Карлом Алленом, создавшим успешный бизнес по производству пластмасс, а затем отошедшим от дел, ставшим филантропом и исследователем подводного мира Багамских островов.

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Он был убежден, что не весь галеон Nuestra Señora de las Maravillas был уничтожен, и хотел изучить судно археологически, в отличие от своих предшественников, не публиковавших никаких научных работ и просто продававших находки. Причем их интересовали только драгоценности, в то время как сейчас подводные археологи собирают все детали корабля.

Используя новейшие технические средства, они обнаружили каменный балласт, железные крепи, когда-то скреплявшие корпус судна, железные кольца и штыри из такелажа. Кроме того, нашли довольно много утвари – от кувшинов с оливками до китайских и мексиканских тарелок – и даже личные вещи, включая покрытую серебром рукоятку меча.