По данным издания, переговоры с инвесторами в последние недели значительно сократились. Команда Маска пришла к выводу, что данные Twitter о спам-аккаунтах не поддаются проверке.

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Что известно

По словам одного из источников, Маск прекратил участие в некоторых дискуссиях о финансировании сделки на 44 миллиарда долларов, в том числе со стороной, которую называли вероятным сторонником.

Переговоры с инвесторами в последние недели сократились, поскольку команда Маска не прекращает выражать сомнения относительно недавних данных о базе пользователей платформы, согласно которым фейковые аккаунты составляют всего 5 процентов. По словам информаторов, сомнения свидетельствуют, что адвокаты миллиардера считают, будто у них недостаточно информации, чтобы оценить перспективы Twitter как бизнеса.

Один из источников говорит, что теперь, когда команда Маска пришла к выводу, что не может проверить данные Twitter о спам-аккаунтах, ожидается, что она примет потенциально решительные меры. Этот человек говорит, что, вероятно, скоро произойдет изменение направления со стороны покупателя.

Спам-аккаунты – не единственная причина, почему Маск может попытаться уклониться от сделки. Цена акций Twitter резко упала с момента его предложения о поглощении в апреле, что создает впечатление, что он переплачивает.

Несмотря на все, Маску будет непросто отказаться от сделки. Он может отменить свое предложение покупки только если с бизнесом Twitter случится что-нибудь серьезное, а эксперты по правовым вопросам сомневаются, что проблема с ботами будет подпадать под это определение.

Twitter, изначально пытавшийся бороться с предложением Маска о выкупе 100 процентов акций, станет более слабой компанией, если сделка развалится. Там заявили, что хотят завершить сделку. Даже если Маск откажется, он должен будет выплатить штраф за расторжение сделки в размере 1 миллиарда долларов.