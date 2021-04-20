Изображение появилось в фанатском сообществе AP-PRO: S.T.A.L.K.E.R. News. Стоит отметить, что официального статуса эта группа или ее представители не имеют, поэтому есть вероятность, что эти фото – только плод фантазии фанатов игры.

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Что изображено на фото

На обнародованных изображениях можно увидеть несколько мест на территории Зоны. Например, лес из каменных столбов недалеко от неизвестного комплекса, заброшенные промышленные здания с высокими заграждениями и тому подобное.

Также здесь изображено макет лаборатории, аномалию, которая создает зеркальное отражение расположенных вблизи объектов, и заржавленный локомотив.

Изображение со S.T.A.L.K.E.R. 2 / Фото AP-PRO: S.T.A.L.K.E.R. News

Еще на одном изображении можно увидеть систему улучшения оружия с помощью модификаций.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. 2 повторно анонсировали в 2018 году. Игра должна выйти на ПК, Xbox Series X и S, но дата релиза до сих пор неизвестна.