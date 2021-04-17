На плохую работу соцсети Twitter 17 апреля жалуются жители всего мира.

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Сбой работы Twitter произошел в ночь на 17 апреля

В сервисах соцсети впервые за сутки были проблем примерно в 3 часа по киевскому времени. В это время украинцы еще спали, поэтому не очень почувствовали эти неудобства.

Однако пользователи со всего мира сообщали о многочисленных проблемах – у кого-то не загружаются новые твиты и поисковые запросы, других – выбрасывало из системы при заходе с компьютеров. В общем сообщение о сбое поступили от примерно 40 тысяч пользователей.

Введенный вами срок не принес никаких результатов. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже; пока невозможно получить твиты. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже,

– такие сообщения видели пользователи.

Какова ситуация сейчас

Второй раз проблемы возникли примерно в 14:40 по киевскому времени. Сейчас работа сайта полностью не восстановлена ​​– пользователи продолжают сообщать о проблемах.



В соцсети Twitter произошел глобальный сбой / Скриншот из сайта Downdetector