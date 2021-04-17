На плохую работу соцсети Twitter 17 апреля жалуются жители всего мира.
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Сбой работы Twitter произошел в ночь на 17 апреля
В сервисах соцсети впервые за сутки были проблем примерно в 3 часа по киевскому времени. В это время украинцы еще спали, поэтому не очень почувствовали эти неудобства.
Однако пользователи со всего мира сообщали о многочисленных проблемах – у кого-то не загружаются новые твиты и поисковые запросы, других – выбрасывало из системы при заходе с компьютеров. В общем сообщение о сбое поступили от примерно 40 тысяч пользователей.
Введенный вами срок не принес никаких результатов. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже; пока невозможно получить твиты. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже,
– такие сообщения видели пользователи.
Какова ситуация сейчас
Второй раз проблемы возникли примерно в 14:40 по киевскому времени. Сейчас работа сайта полностью не восстановлена – пользователи продолжают сообщать о проблемах.
В соцсети Twitter произошел глобальный сбой / Скриншот из сайта Downdetector