Платформа Parler снова работает после того, как Amazon отключил соцсеть от своего хостинга. Это было следствием штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.

На главной странице сервиса, кроме объявления о технических трудностях в работе сайта, появилось сообщение от гендиректора соцсети Джона Матце: "Привет, мир, эта штука работает?". Изменения заметил Business Insider.

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Что происходит

Судя по всему компания нашла новый хостинг. По данным WHOIS, социальная сеть сейчас сотрудничает с Epik. Издание утверждает, что платформа зарегистрировала домен у провайдера на прошлой неделе. Когда работа сервиса возобновится полностью, пока неясно.

Сейчас самое время напомнить всем, почему мы запустили эту платформу. Мы считаем, что конфиденциальность имеет первостепенное значение, а свобода слова – это необходимость, особенно в социальных сетях. Мы решим любой вызов, стоящий перед нами, и планируем скоро встретиться с вами снова. Мы не позволим погибнуть гражданскому дискурсу,

– заявил Матце.



Сообщения, опубликованные на главной странице Parler / Скриншот 24 канала

Parler оказался в центре скандала после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, которые общались друг с другом в Parler и распространяли информацию о фальсификации результатов голосования, а также планировали новые мероприятия.

После этого Apple и Google удалили сервис из своих магазинов приложений, объясняя это отказом Parler удалить агрессивный контент из платформы. Amazon отключил соцсеть от своего хостинга по аналогичной причине.

12 января Parler подал в суд на Amazon. Компания заявила, что сервис отключили от серверов из-за политической враждебности и обвинила провайдера в нарушении антимонопольных законов. Позже Матце заявил, что сохраняет оптимизм, хотя не уверен, что платформа возобновит работу.