Соцсеть Parler, похоже, восстанавливает работу после почти недельного перерыва
Платформа Parler снова работает после того, как Amazon отключил соцсеть от своего хостинга. Это было следствием штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.
На главной странице сервиса, кроме объявления о технических трудностях в работе сайта, появилось сообщение от гендиректора соцсети Джона Матце: "Привет, мир, эта штука работает?". Изменения заметил Business Insider.
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Что происходит
Судя по всему компания нашла новый хостинг. По данным WHOIS, социальная сеть сейчас сотрудничает с Epik. Издание утверждает, что платформа зарегистрировала домен у провайдера на прошлой неделе. Когда работа сервиса возобновится полностью, пока неясно.
Сейчас самое время напомнить всем, почему мы запустили эту платформу. Мы считаем, что конфиденциальность имеет первостепенное значение, а свобода слова – это необходимость, особенно в социальных сетях. Мы решим любой вызов, стоящий перед нами, и планируем скоро встретиться с вами снова. Мы не позволим погибнуть гражданскому дискурсу,
– заявил Матце.
Сообщения, опубликованные на главной странице Parler / Скриншот 24 канала
Parler оказался в центре скандала после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, которые общались друг с другом в Parler и распространяли информацию о фальсификации результатов голосования, а также планировали новые мероприятия.
После этого Apple и Google удалили сервис из своих магазинов приложений, объясняя это отказом Parler удалить агрессивный контент из платформы. Amazon отключил соцсеть от своего хостинга по аналогичной причине.
12 января Parler подал в суд на Amazon. Компания заявила, что сервис отключили от серверов из-за политической враждебности и обвинила провайдера в нарушении антимонопольных законов. Позже Матце заявил, что сохраняет оптимизм, хотя не уверен, что платформа возобновит работу.
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