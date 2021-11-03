Соцсеть Facebook отключила важную функцию: как это повлияет на пользователей

Facebook отключила систему распознавания лиц и удалит данные более чем одного миллиарда пользователей, которые использовались в системе. Об этом официально заявила Meta, материнская компания Facebook. Люди, которые ранее активировали возможность распознавания лиц, больше не будут распознаваться на фото и видео, а их шаблоны будут удалены.

По словам вице-президента Facebook по искусственному интеллекту Джерома Песенти, Facebook вносит это изменение, потому что ему необходимо взвесить преимущества и недостатки, а также оценить возможные риски от использования функции распознавания лица.

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Скандал вокруг соцсети Facebook

Стоит отметить, что соцсеть отключила эту функцию на фоне роста недовольства общественности ее действиями. Распознавание лиц появилось в Facebook в 2011 году, и на момент его дебюта социальная сеть автоматически активировала эту функцию для более чем 500 миллионов пользователей.

Опция, которая тогда называлась "Распознавание тегов" была разработана для определения пользователей соцсети на фотографиях и видео, размещенных другими людьми. С запуском этой функции сразу возникли проблемы с конфиденциальностью, которые сохраняются по сей день.

В декабре 2017 года Facebook представила расширенную функцию распознавания лиц, а также предоставила пользователям возможность отключить ее.



Функция распознавания лица появилась в Facebook В 2011 году / Фото CBSNews

Что изменится для пользователей

Распознавание лица и связанные с ним функции будут официально отключены в течение ближайших недель. Пользователи больше не будут автоматически распознаваться на фотографиях и не будут видеть функцию "отметить пользователя".

Хотя Facebook и отключает систему распознавания лиц, социальная сеть продолжит работу над этой технологией. Компания считает, что способна найти ряд полезных сценариев применения технологии.