С 24 мая приложение для обмена фотографиями Poparazzi занимает первое место в американском App Store – в первый же день официального запуска. Это произошло благодаря списку ожидания в 500 тысяч пользователей, который разработчики набрали благодаря рекламным роликам в TikTok.

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Что предлагает соцсеть

Профиль пользователя в Poparazzi формируется из публикаций, сделанных другими людьми. Такой подход создатели объясняют желанием создать менее эгоцентричную среду.

По замыслу, пользователи должны фотографировать только других людей – быть "папарацци" для своих друзей. Сначала в профиле отображаются фотографии, сделанные другими людьми. На втором плане – то, что снял сам пользователь.

Такая концепция вроде бы должна "способствовать обмену реальными фотографиями между друзьями".

За последнее десятилетие наши ленты все больше наполняются отредактированными, на вид безупречными фотографиями. Когда мы пишем о себе, мы, естественно, хотим делиться только самыми захватывающими моментами нашей жизни. Мы редактируем фотографии и пишем остроумные подписи, пытаясь представить себя в лучшем свете. В итоге это соревнование за внимание, в котором никто не выигрывает. Чем больше мы листаем ленты, тем больше нам кажется, что мы не дотягиваем. И так по кругу. Но жизнь состоит из множества неидеальных и идеальных моментов, которые стоит отразить и поделиться ими. Мы создали Poparazzi, чтобы избавить вас от необходимости быть идеальным, делая акцент на людях, с которыми вы находитесь,

– написала команда Poparazzi.



Интерфейс приложения Poparazzi / Скриншот

В приложении есть и другие особенности:

Фотографии нельзя редактировать перед публикацией.

Нет комментариев. Реакции доступны только в виде эмодзи.

Нет подписей и хэштегов.

Пользователи не видят количество подписчиков друг друга, но видят количество просмотров так называемых "pop" — фотографий, на которые попал человек.

Нет возможности переключиться на фронтальную камеру.

Опубликовать фотографию или серию снимков в формате GIF в профиле могут только те авторы, на которых подписан пользователь.

Любую фотографию, сделанную другим человеком, можно удалить из своей учетной записи. Сохранится ли фотография в профиле автора фотографии – не уточняется.

Соцсеть также позволяет закрыть учетную запись. Тогда отмечать пользователя на фотографиях смогут только одобренные учетные записи.

Приложение активно пытается "завируситься": при загрузке фотографии человека, которого нет в соцсети, но есть в контактах автора фото, Poparazzi отправляет ему сообщение о том, что его фотография была опубликована.

Poparazzi находится в открытом доступе, но пока есть только для iOS. Команда сервиса работает над версией для Android, но точных терминов не называет.