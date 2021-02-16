В сети не утихает ажиотаж вокруг новой соцсети Clubhouse. Все ее обсуждают, ищут какие-то инвайты и даже путают приложения в надежде попасть в соцсеть. Только за последнюю неделю января к Clubhouse присоединились 1,1 миллиона человек, хотя доступ предоставляется только по приглашениям. Мы решили рассказать, что же это за сеть, где можно пообщаться с самим Маском и Цукербергом

С чего все началось и как работает Clubhouse

Основанная Clubhouse весной 2020 года в Калифорнии двумя экс-разработчиками Google Полом Дэвисоном и Роганом Сетом. Так что это молодой проект, которому еще и год не исполнился. Однако, соцсеть привлекает внимание абсолютно инновационным принципом работы. Здесь никто не пишет публикации, не отправляет текстовые сообщения, нет, все работает совсем необычно.

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Творцы Clubhouse Роган Сет и Пол Дэвисон / скриншот с YouTube

Ключевой особенностью Clubhouse является исключительно живое общение в "комнатах" и "клубах". Собственно это два основных столпа соцсети.

Комната – это активная беседа, длящаяся в данный момент времени и к которой можно присоединиться прямо сейчас.

– это активная беседа, длящаяся в данный момент времени и к которой можно присоединиться прямо сейчас. Клуб – это сообщество пользователей, интересующихся определенной темой. Внутри него можно создавать комнаты, к которым смогут подключаться лишь участники этого клуба.

Любой зарегистрированный пользователь Clubhouse получает возможность создать публичную "комнату" для общения на заданную тематику, после чего все его подписчики получат уведомление с предложением присоединиться к разговору. Записывать разговоры запрещено правилами сервиса.

Дальше все происходит по правилу цепной реакции – предложение присоединиться к "комнате" получают подписчики тех, кто уже присоединился, и беседы в "комнатах" наполняются участниками. Стоит отметить, что участники комнаты делятся на спикеров и слушателей, хотя у каждого есть возможность "поднять руку" и стать спикером, чтобы, например, задать вопрос тому, кто сейчас выступает.

Для того, чтобы создать собственный "клуб", нужно по меньшей мере трижды организовать дискуссии в отдельных "комнатах". После этого можно подать заявку на регистрацию "клуба", которую должны одобрить модераторы соцсети. Созданные пользователями "комнаты" могут быть публичными, частными или доступными только для членов определенного "клуба".

Ограничения соцсети

Хотя соцсеть еще совсем молодая, она до сих пор имеет несколько важных ограничений, которые ограничивают количество пользователей.

Clubhouse доступен только в виде мобильного приложения для iPhone с поддержкой iOS 13. Следовательно владельцы Android-смартфонов и iPhone 6 и старше не могут воспользоваться приложением. Когда Clubhouse станет доступным для Android, неизвестно.

Регистрация в Clubhouse пока осуществляется только по приглашению от другого пользователя. Количество таких инвайтов для каждого ограничено, однако, время от времени они пополняются.

В беседе может находиться одновременно до 5 тысяч человек. Не успели вовремя зайти – послушать беседу вам не удастся.

Как искать комнаты в Clubhouse

При регистрации в сети пользователю предлагается указать языки и интересы, по которым в дальнейшем пользователь будет получать предложения "комнат" в поле его интересов. "Комнаты" на по интересам пользователь может найти через поиск в самом приложении, также найти новые "комнаты" можно в своей персонализированной ленте, которая формируется в соответствии со списка интересов, указанных при регистрации. Учитываются также "комнаты", в которых участвуют те, на кого подписан пользователь.

Взрыв популярности и знаменитости в Clubhouse

Соцсеть стала уникальным местом где можно встретить самых известных людей планеты, таких как Илон Маск или Марк Цукерберг. Собственно, первый значительный скачок популярности соцсети произошел после того, как в одной из комнат выступил Илон Маск. Миллиардер и инженер поделился подробностями о подготовке экспедиции на Марс, рассказал о проект Neuralink, а также высказал несколько собственных предположений относительно воспитания детей в современном обществе.



Илон Маск и Марк Цукерберг в Clubhouse / Фото 24 канал

Выступление Маска в Clubhouse вызвало такой ажиотаж, что по его просьбе сервис позволил выложить запись разговора на YouTube – исключение было сделано из-за того, что ограничение на 5 тысяч человек лишило возможности услышать Маска всем желающим.

Запись разговора можно прослушать на ютубе: смотрите видео

Через неделю к соцсети присоединился основатель Facebook Марк Цукерберг и также выступил в одной из комнат. Он пролил свет на работу подразделения Facebook Reality Labs, которое занимается AR и VR проектами. Эти два события вызвали неслыханный ажиотаж, и к соцсети начало присоединяться больше знаменитостей, которых могли услышать практически все желающие, которым посчастливилось попасть в ту или иную комнату. Поэтому аудитория соцсети начала очень быстро расти. Сейчас в соцсети можно найти, например, Святослава Вакарчука и Дмитрия Дубилета, а также немало других популярных украинских звезд и политиков.



Страницы украинских знаменитостей в Clubhouse / Фото 24 канал

Благодаря стремительному росту популярности стартап (а пока Clubhouse не зарабатывает) уже был оценен в один миллиард долларов. Несколько недель назад венчурный фонд Andreessen Horowitz вложил в соцсеть 100 миллионов долларов.

Как попасть в клуб

На самом деле, все довольно просто. Для начала нужен iPhone с актуальной версией iOS 13 и не старше. Далее достаточно скачать приложение соцсети и получить инвайт (приглашение) от знакомого. Это не столь большая проблема, как может казаться на первый взгляд. Как показывает практика, получить инвайт можно довольно быстро от одного из ваших друзей, которые уже присоединились к соцсети.

Может случиться и так, что ваш друг добавит вас в соцсеть и без приглашения. Для этого нужно, чтобы вы были в его записной книжке на момент его регистрации в Clubhouse, тогда соцсеть сама предложит ему добавить вас.



Процесс регистрации и выбор тем интуитивный и удобный / Фото 24 канал

Как только вы получите инвайт, нужно зарегистрироваться в соцсети, выбрать ник и заполнить информацию о себе. Далее Clubhouse предложит подписаться на знакомых вам людей, затем выбрать круг интересов, а после этого – подписаться на тех, с кем ваши интересы совпадают.

Пройдя эти этапы, вы увидите главный экран с перечнем всех активных комнат, в которых принимают участие те пользователи, на которых вы подписались, причем не только в качестве спикеров, но и слушателей. Выбираете ту, которая вам наиболее интересна, подключаетесь и слушаете.

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Итог

Clubhouse – это уникальная соцсеть нового типа, которой удалось найти действительно интересный подход к тому, как пользователи общаются между собой. Соцсети удалось за короткое время выстроить огромное сообщество, которое прониклось атмосферой и духом создателей и приняло их идею. Без сомнения, уже совсем скоро мы получим ряд схожих сервисов (Facebook уже заявил о работе над аналогом Clubhouse), которые будут подражать соцсети.