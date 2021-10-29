Соцсеть ASKfm запустила собственный двигатель искусственного интеллекта – как он работает

Правильно сформированные вопросы помогают получить необходимые знания или завести нужные знакомства. Именно такова цель социальной сети ASKfm (Noosphere), которая накануне запустила собственный двигатель искусственного интеллекта, который мгновенно увеличил вовлеченность пользователей от 20% до 50%.

Как искусственный интеллект ASKfm изменил взаимодействие с пользователями

Отправляя вопросы многим окружающим его людям, пользователь хочет получить разные мнения, познакомиться или узнать ответ на вопрос, который невозможно найти в Википедии.

Интересно Почему компания Facebook сменила название и что такое Metaverse

Ранее Shoutout (массовый вопрос) посылался группе случайных пользователей вокруг автора. Теперь искусственный интеллект учитывает размер страны, в которой посылается сообщение, анализирует время суток и количество вопросов, которые люди вокруг автора посылают в эту минуту.

Мы хотим сделать общение пользователей более интересным и соединить тех, кто имеет общие темы для диалогов. Всегда полезно получить совет или мнение от человека, разбирающегося в этой теме. Это то, чего мы хотим достичь, прислав вопросы не случайным людям, а тем, кто с большей вероятностью ответит на него!

– рассказывает Томас Джундо, руководитель отдела продуктов @ASKfm

Умный двигатель присылает только вопросы, интересные пользователям. Кроме того, вопросы в первую очередь поступают тем пользователям, которые сейчас онлайн, чтобы авторы получили ответы быстрее всего.

Что изменил искусственный интеллект

Первые результаты тестирования показали рост привлечения пользователей в разных местах от 20 до 50%, и они продолжают расти параллельно с обучением искусственного интеллекта и его усовершенствованием.

Для того чтобы помочь изучению социальной сети или проверить, насколько точно искусственный интеллект найдет вам собеседника, нужно просто отправить вопрос на ASKfm!