Как искусственный интеллект ASKfm изменил взаимодействие с пользователями

Отправляя вопросы многим окружающим его людям, пользователь хочет получить разные мнения, познакомиться или узнать ответ на вопрос, который невозможно найти в Википедии.

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Ранее Shoutout (массовый вопрос) посылался группе случайных пользователей вокруг автора. Теперь искусственный интеллект учитывает размер страны, в которой посылается сообщение, анализирует время суток и количество вопросов, которые люди вокруг автора посылают в эту минуту.

Мы хотим сделать общение пользователей более интересным и соединить тех, кто имеет общие темы для диалогов. Всегда полезно получить совет или мнение от человека, разбирающегося в этой теме. Это то, чего мы хотим достичь, прислав вопросы не случайным людям, а тем, кто с большей вероятностью ответит на него!

– рассказывает Томас Джундо, руководитель отдела продуктов @ASKfm

Умный двигатель присылает только вопросы, интересные пользователям. Кроме того, вопросы в первую очередь поступают тем пользователям, которые сейчас онлайн, чтобы авторы получили ответы быстрее всего.

Что изменил искусственный интеллект

Первые результаты тестирования показали рост привлечения пользователей в разных местах от 20 до 50%, и они продолжают расти параллельно с обучением искусственного интеллекта и его усовершенствованием.

Для того чтобы помочь изучению социальной сети или проверить, насколько точно искусственный интеллект найдет вам собеседника, нужно просто отправить вопрос на ASKfm!