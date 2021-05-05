Что именно изучали ученые из Оксфорда
Исследователи попытались отыскать взаимосвязь между использованием социальных сетей и депрессией, эмоциональными и поведенческими проблемами. Они также изучили, как на психическое здоровье влияет телевидение, и попытались выяснить, повышает ли использование цифровых технологий склонность к суициду.
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Как влияют соцсети на психическое здоровье подростков
В результате исследования выяснилось, что использование социальных сетей и просмотр телепередач крайне сомнительно связаны с депрессией. Однако они заметили, что социальные сети могут вызывать другие эмоциональные проблемы.
Важные выводы из исследования
Оксфордский институт интернета заявляет, что результаты исследования не подтверждают опасения людей о том, что технологии негативно влияют на подростков. Однако исследователи отмечают необходимость расширения сотрудничества между технологическими компаниями и учеными, которое позволит им оперировать большим количеством информации и более точными данными в своих исследованиях.
Вместе с тем исследователи подчеркнули, что еще слишком рано делать окончательные выводы о взаимосвязи между социальными сетями и психическим здоровьем подростков.