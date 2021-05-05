Что именно изучали ученые из Оксфорда

Исследователи попытались отыскать взаимосвязь между использованием социальных сетей и депрессией, эмоциональными и поведенческими проблемами. Они также изучили, как на психическое здоровье влияет телевидение, и попытались выяснить, повышает ли использование цифровых технологий склонность к суициду.

Интересно Facebook и Instagram "запугивают" пользователей iPhone: чего ожидает компания

Как влияют соцсети на психическое здоровье подростков

В результате исследования выяснилось, что использование социальных сетей и просмотр телепередач крайне сомнительно связаны с депрессией. Однако они заметили, что социальные сети могут вызывать другие эмоциональные проблемы.

Важно. Что касается проблем с поведением и суицидальных наклонностей, ученые не обнаружили никакой взаимосвязи с использованием социальных сетей.

Важные выводы из исследования

Оксфордский институт интернета заявляет, что результаты исследования не подтверждают опасения людей о том, что технологии негативно влияют на подростков. Однако исследователи отмечают необходимость расширения сотрудничества между технологическими компаниями и учеными, которое позволит им оперировать большим количеством информации и более точными данными в своих исследованиях.

Вместе с тем исследователи подчеркнули, что еще слишком рано делать окончательные выводы о взаимосвязи между социальными сетями и психическим здоровьем подростков.