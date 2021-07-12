Абсолютно во всех социальных сетях происходят онлайн-дебаты. Главное условие их появления – это возможность комментировать. Ученые обнаружили, что дизайн социальной сети влияет на то, насколько комфортно людям вести спор. Например, количество и продолжительность споров в сетях YouTube и Facebook значительно различаются. Следует отметить, что исследование было профинансировано компанией Facebook.

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Детали исследования

Было опрошено 257 человек об их опыте использования аргументов в сети и о том, как дизайн может помочь или помешать вести спор. Исследователи спросили, какие особенности 10 различных платформ социальных сетей позволяют легко или сложно вести споры в интернете и почему.

Оказалось, что в сети YouTube пользователи очень редко вступают в споры. В то же время пользователям Facebook их почти невозможно избежать.

Facebook



Facebook – крупнейшая социальная сеть мира / Фото Unsplash

70% опрошенных людей принимали участие в ссорах, которые возникали в сети Facebook. Большинство негативно отзываются о таком опыте.

Пользователи отмечают, что ссоры в комментариях "с глазу на глаз" превращают практически на гладиаторскую арену, когда друзья и другие пользователи наблюдают за ходом спора, периодически или постоянно добавляя собственные комментарии. Таким образом, ссора "с глазу на глаз" становится "полем боя" двух или более групп.

В то же время отмечается, что Facebook структурирует комментарии, мешая удобному взаимодействию между участниками дебатов. Это происходит потому, что много комментариев автоматически скрываются алгоритмом. Это мешает людям видеть контент и вообще участвовать в обсуждении.

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WhatsApp



WhatsApp – популярный мессенджер / Фото Unsplash

Напротив, споры на платформе обмена личными сообщениями, такой как WhatsApp, позволяют пользователям "быть честными и вести честный разговор". Оказалось, что платформа – это популярное место ссор и обмена мнениями. 76% участников опроса заявили, что спорили на платформе.

Организация сообщений также позволяла людям "сосредоточить внимание на текущем обсуждении". В отличие от разговоров с глазу на глаз, человек, который получает сообщение в WhatsApp, может выбирать, когда отвечать. Это помогает онлайн-диалогу, ведь у пользователей есть больше времени, чтобы обдумать свои ответы. Однако иногда между сообщениями шло очень много времени, поэтому люди отмечают, что им казалось, что их игнорируют.

В целом, участники исследования считали, что обсуждать спорные темы на частных платформах удобнее, чем на публичных, таких как Facebook.

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YouTube



YouTube – один из самых популярных видеохостингов мира / Фото Unsplash

Далеко не все люди сообщили, что участвовали в спорах на YouTube. Их мнение о YouTube зависело от того, какую функцию они использовали. Комментируя, люди говорили, что они "могут написать что-нибудь спорное, и никто на это не ответит", что создает впечатление, что это не беседа, а отзыв. Пользователи отмечают, что у них могли быть споры во время онлайн-включения, ведь сообщения в таких чатах не модерируются.

В отличие от Facebook и WhatsApp, YouTube сосредоточен на видеоконтенте, а не прямом социальном общении.

Модерация по всей платформе YouTube вызвала неоднозначные отзывы, поскольку некоторые люди считали, что могут "свободно комментировать без преследований", а другие говорили, что видео удаляются по усмотрению YouTube "обычно из-за смехотворной или бессмысленной причины". Люди также говорят, что авторы каналов удаляют комментарии под своими видео, если они "им не нравится", это мешает людям вести сложные дискуссии.

Выводы исследования

Участники исследования отмечают, что многие из действующих функций в социальных сетях их вполне удовлетворяют. Например, возможность удалять подстрекательский контент, блокировать пользователей, которые мешают общению и использовать смайлики для передачи эмоций в тексте.

Исследование показало, что дизайн напрямую влияет на возможность вести конструктивный спор. Если одни сети больше "заточены" на конкретный вид контента (Instagram, YouTube, TikTok), то другие ориентированы на широкую аудиторию.

Также исследование показало, что у пользователей присутствует "неудовлетворенное желание" обсуждать сложные темы в сети, а различные социальные сети и их дизайнерские решения помогают или мешают таким обсуждениям. Пользователям больше нравятся проекты, которые позволяют им создавать собственные сообщества и обсуждения. В то же время они опасаются вмешательства, которое может ослабить намеченную дискуссию и вызвать неприятные последствия.

В исследовании предлагается создать "эффективные методы систематического центрирования отношений пользователей". Ведь на базе таких исследований исследователи могут вооружить дизайнеров мощными инструментами для заботы о своих пользователях и сделают комфортными споры и обсуждения в различных социальных сетях.